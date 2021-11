Prieskum Focusu: Treťou dávkou vakcíny sa plánuje dať zaočkovať 45,5 % ľudí

Očkovať sa treťou dávkou nechce dať 22,9 percenta opýtaných a nerozhodnutých je 31,6 percenta. Prieskum sa uskutočnil od 20. októbra do 27. októbra na vzorke 585 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku: „Bez ohľadu na to, či ste zaočkovaný jednou alebo dvoma dávkami vakcíny, plánujete sa dať zaočkovať aj treťou dávkou vakcíny?

Zaočkovať sa treťou dávkou plánuje dať 50,5 percenta respondentov nad 65 rokov, 45,7 percenta opýtaných vo vekovej skupine od 55 do 64 rokov a 42,2 percenta od 45 do 54 rokov. Vo vekovej skupine medzi 35 až 44 rokov si plánuje dať tretiu dávku vakcíny 46,8 percenta, od 25 do 34 rokov je to 39,8 percenta a v najmladšej vekovej kategórii od 18 do 24 si chce dať tretiu dávku vakcíny 47,4 percenta opýtaných.

Prieskum zisťoval záujem o očkovanie u neočkovaných osôb. V najbližších týždňoch sa plánuje dať zaočkovať 3,8 percenta opýtaných a 66,9 percenta si neplánuje dať vakcínu proti covidu.