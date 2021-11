ONLINE: Štvrtý rakúsky lockdown. Reštaurácie zavreté, vleky nie

Vývoj počtu obetí Covid-19 V grafe je znázornený počet obetí za deň a celkový počet obetí počet obetí za deň celkový počet obetí 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Oranžová fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri vstup do zamestnania: režim OTP prevádzkové hodiny bez obmedzenia hromadné podujatia: režim OP: max 200 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max 20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 200 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 200 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 50 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: bez limitu, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané, pre ostatné zariadenia max 10 osôb OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 50 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 100 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 100 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 20 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: max 10 ľudí, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 25 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 50 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zakázané pre všetkých obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 50 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness zakázané pre všetky kategórie wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií) zakázané pre všetky kategórie umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 10 osôb OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP / základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie pre všetky kategórie: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru

0:01 V Rakúsku v pondelok začal platiť lockdown, skončí sa najskôr až za tri týždne. Deň pred začatím platnosti celoštátnej uzávery sa rakúsky kancelár Alexander Schallenberg ospravedlnil občanom, najmä tým očkovaným proti COVIDU-19, za nepríjemnosti, ktoré im nové obmedzenia prinesú. Podľa neho je z nich vláda smutná, ale považuje ich za nutnosť.

Uzáveru (lockdown) Rakúsko od začiatku pandémie nariadilo už po štvrtýkrát, v tejto vlne k razantným opatreniam siahlo ako prvé z krajín EÚ. Od pondelka smú ľudia opúšťať domov len v nutných prípadoch – kvôli ceste do práce, do školy, na nákupy alebo kvôli zdravotným prechádzkam. Zavrú sa reštaurácie, väčšina obchodov a všetky akcie s väčším počtom účastníkov sa rušia. Krajina sa uzavrie pre turistov zo zahraničia.

„Verte mi, že to, že je znova potrebné obmedziť ľuďom ich slobody, je aj pre mňa veľmi ťažké,“ povedal Schallenberg v rozhovore pre denník Kurier.

Podľa neho vláda dúfala, že k takým prísnym reštrikciám už nebude musieť nikdy siahnuť, ale prinútili ju k tomu vysoké počty nakazených aj to, že doterajšie obmedzenia pre neočkovaných nemali príliš viditeľný efekt.

V Rakúsku za nedeľu pribudlo vyše 14-tisíc nových prípadov nákazy, čo je podľa agentúry APA vo víkendových štatistikách nebývalo vysoké číslo. Sedemdňová incidencia, teda počet nakazených na 100 000 obyvateľov za týždeň, sa zvýšila na 1 086. V Česku je teraz sedemdňová incidencia na hodnote 978, v Nemecku na hodnote 373. Za týždeň v Rakúsku kvôli covidu-19 zomrelo 309 ľudí.

Okrem lockdownu vláda v piatok oznámila aj to, že od februára zavedie povinné očkovanie proti covidu. Úplne očkovaných je v krajine 66 percent ľudí.

Nariadenie o uzávere, ktorá má trvať do 12. decembra, v nedeľu schválil hlavný výbor Národnej rady (dolnej komory parlamentu). Obmedzenia pohybu, ktoré z neho plynú, budú platné desať dní, potom ich musia zákonodarcovia predĺžiť. Oproti pôvodnému návrhu vlády parlament urobil jednu zmenu: aj počas uzávery naďalej budú fungovať lyžiarske vleky a lanovky, ale len pre tých, ktorí majú potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní covidu-19.

Práve piatkové správy o uzávere a povinnom očkovaní priviedli cez víkend do ulíc desaťtisíce ľudí. V centre Viedne sa v sobotu zišlo vyše 40-tisíc protestujúcich, teda trikrát toľko, ako úrady očakávali. Vysokú účasť mal aj nedeľ%najší protest v hornorakúskom Linzi – pôvodne sa odhadovalo, že na manifestáciu dorazí približne 600 ľudí, popoludní ich ale v centre mesta bolo najmenej desaťkrát toľko, napísala APA.

V dave demonštrantov v Linzi bolo vidieť veľa červenobielych štátnych vlajok a tiež transparenty s nápismi ako „Nie očkovacej povinnosti“, „Ruky preč od našich detí“ či „Vakcína je zločinom proti ľudskosti“.

Zhruba 5000 ľudí v nedeľu demonštrovalo proti nariadenému očkovaniu a lockdownu aj v meste Bregenz, ktoré je správnym strediskom spolkovej krajiny Vorarlbersko pri hraniciach so Švajčiarskom. 1 300 ľudí sa zapojilo do protestného pochodu v Salzburgu.

Rakúska ministerka pre EÚ a ústavné záležitosti Karoline Edtstadlerová v nedeľu v rozhovore so stanicou ORF povedala, že zavedenie očkovacej povinnosti neodporuje ústave. Podľa nej vláda toto opatrenie vopred konzultovala s právnymi expertmi, žiadny vraj nepovedal, že by na to vláda nemala právo. Poukázala pritom aj na prípad povinného očkovania detí v Česku, ktorý posudzoval Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a dospel k záveru, že štát v niektorých prípadoch povinné očkovanie môže nariadiť.

Hoci vláda detaily o povinnom očkovaní zatiaľ nezverejnila, povedala Edtstadlerová, že pri nedodržaní tejto povinnosti budú ľuďom zrejme hroziť pokuty až do výšky 3600 eur.