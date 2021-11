Vláda chce ústavou chrániť novinárov, nemá ešte ani definíciu povolania

O návrhu ústavného zákona, ktorý má riešiť ochranu novinárov a slobodu médií, sa naďalej rokuje v koalícii. Na pondelkovej tlačovej konferencii, na ktorej prezentovala stav aktualizovanej mediálnej legislatívy, to uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).

"Návrh tohto zákona, ktorý bude zastrešujúcim pre aktualizované mediálne zákony, chceme predložiť do legislatívneho procesu vo verzii, s ktorým bude všeobecný súhlas,“ zdôraznila ministerka.

Milanová poukázala na to, že doteraz nebol napríklad zadefinovaný pojem novinár a novinárska činnosť. "Snažili sme sa o naplnenie týchto dvoch pojmov v ústavnom zákone,“ uviedla. Samotná ochrana novinárov smeruje podľa nej k riešeniu situácií, v ktorých je novinár pri výkone svojej práce vystavený nebezpečenstvu. "Tu je ešte priestor na diskusiu s Ministerstvom spravodlivosti SR o znení textu,“ dodala.

Spolu so štátnym tajomníkom rezortu Radoslavom Kutašom prezentovali vývoj v aktualizácii mediálnej legislatívy. Poukázali na to, že nový zákon o mediálnych službách, rovnako i autorský zákon budú predložené na najbližšej schôdzi Národnej rady SR, v medzirezortnom pripomienkovom konaní je zákon o publikáciách.

Táto novela zaraďuje webové portály, prinášajúce každodenne novinárske texty, medzi periodické publikácie, preto sa i na ne bude vzťahovať napríklad právo na opravu. Návrh novely je opätovne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. "K textu, ktorý sme do pripomienkového konania zaradili v októbri, prišlo viacero podnetov. Rozhodli sme sa ich zapracovať do znenia návrhu a už pozmenenú verziu opätovne zaradiť do legislatívneho procesu,“ vysvetlil štátny tajomník MK.