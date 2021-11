Matovič: Poďme konečne chrániť životy. Heger: Nebudem hazardovať

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) vyhlásil, že ide na vládu s požiadavkou zatvorenia krajiny. Aj preto, lebo počet hospitalizovaných prekročil číslo tritisíc a zdravotníctvo už takýto nápor nezvláda.

Predseda vlády Eduard Heger v oficiálnom stanovisku vyhlásil, že „v žiadnom prípade nebude hazardovať so životmi zaočkovaných, či nezaočkovaných, a preto sa intenzívne zaoberá možnosťou trojtýždňového lockdownu pre všetkých obyvateľov, ako to navrhuje ministerstvo zdravotníctva a konzílium odborníkov“.

Video: Pred rokovaním koaličnej rady.

Práve názor odborníkov v tomto smere považuje premiér za kľúčový. Zároveň si však „uvedomuje, že je nutné situáciu riešiť okamžite aj preto, aby sme mali pokojnejšie Vianoce a mohli neskôr opatrenia uvoľňovať s ohľadom na blížiacu sa sezónu v cestovnom ruchu“.

Minister financií a líder mandátovo najsilnejšieho hnutia OĽaNO Igor Matovič upozorňuje, že následky tretej vlny budú veľmi veľké.

„Ideme do horšej vlny ako bola druhá na jar tohto roku. Veľmi ma to mrzí, lebo ministerstvo zdravotníctva malo pol roka na to, aby sme boli naozaj výrazne lepšie pripravení na tretiu vlnu ako na druhú. Pani prezidentka ešte začiatkom októbra po stretnutí s ministrom Lengvarským hovorila, že sme výrazne lepšie pripravení na tretiu vlnu. Skutočnosť ukazuje, že nemala pravdu a bola ďaleko od reality,“ povedal Matovič, ktorý pravidelne kritizuje svojho nominanta na poste šéfa rezortu zdravotníctva.

„Od začiatku podporujem maximálnu ochranu zdravia a životov, lebo to menej poškodzuje ekonomiku. Poďme konečne chrániť zdravie a životy,“ dodal Matovič s tým, že viac bude hovoriť kolegom na koaličnej rade.

Dodal však, že od júla „mimoriadne ostro kritizuje, že nie je pripravené testovanie zamestnancov zo strany ministerstva hospodárstva, testovanie žiakov v školách zo strany ministerstva školstva“. „To, že zrušili rúška, respirátory v školách, keď dramaticky vzrástol počet prípadov, to boli zásadné chyby, ktoré teraz znášame,“ dodal.

Pred koaličnou radou sa strana SaS nevyjadrovala k možnému lockdownu. Zástupcovia strany Za ľudí iba zopakovali, že sú za výhody pre očkovaných.