Lekár Visolajský sa pýta: Kam zmizli pľúcne ventilácie? Alebo zmizli ľudia?

„Sú len dve možnosti, buď nám niekto z našich nemocníc ukradol vyše sto drahých prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu, alebo z našich nemocníc odišlo príliš veľa skúsených lekárov a sestier, ktorí tieto ventilácie obsluhujú. Ak je pravda, že sa tu udiala takáto rozsiahla krádež prístrojov, ide o vážny prečin, lebo ide o všeobecné ohrozenie zdravia a životov obyvateľstva. Ak nám však od jari odišli z našich nemocníc stovky zdravotníkov a minister zdravotníctva voči tomu neurobil za celý rok NIČ, tak len mykneme plecom?“ upozorňuje v statuse na sociálnej sieti Visolajský.

Situáciu potom prirovnal k armáde v čase vojny, ktorá – aj keď chatrná a poddimenzovaná – odrazila prvý útok nepriateľa.

„Vojakom, ktorí boli v bitke zranení, by ich ministerstvo odmietlo dať adekvátne odškodnenie s odôvodnením, aby to vraj nezneužívali. Naši vojaci by kričali, že zakrátko príde nový útok, ale že ich je málo a ubudli ďalší, že sa boja, že našu krajinu takto neubránia, že musíme vojsko pripraviť na nový útok. Veliteľ našej armády by im odkázal, že teraz nie je čas na ich problémy, lebo je vojna. Odkázal im, že je predsa ich poslaním a povinnosťou držať ústa a bojovať s nepriateľom. Popri tom pripravoval reformu, ktorej výsledkom malo byť zmenšenie armády o 38%. Celý rok, čo nepriateľ očividne chystal svoju armádu, náš veliteľ nespravil pre naše vojsko NIČ, len chodil po kasárňach a presviedčal ich, ako treba menej kasární. Veľa našich vojakov preto opustilo armádu a tí, čo zostali, stále upozorňovali, že ich je čoraz menej. Vojaci sa preto obrátili na premiéra, ale ten si na nich nenašiel čas, a takmer 4 mesiace tvrdil, že je zaneprázdnený a nestíha sa s nimi stretnúť,“ píše v podobenstve lekársky odborár.

"Po troch mesiacov bojov silnej armády protivníka s naším vyčerpaným vojskom, náš veliteľ vyhlásil, že sa obrana našej vlasti vyvíja katastrofálne a čaká nás humanitárna katastrofa. Tanky, delostrelectvo aj stíhačky sme mali v hangároch, ale nemal ich kto obsluhovať. V armáde a vo vojne si takúto situáciu nevieme predstaviť. A v pandémii a zdravotníctve? pýta sa lekár.