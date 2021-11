Poslancov čaká rozpočet i reformy, Smer navrhol program okresať

Stiahnuť by sa podľa neho mohli napríklad poslanecké návrhy v prvom čítaní. Odobriť by to museli kluby, ktoré majú dodať svoje stanoviská. Program schôdze má momentálne vyše 78 bodov.

Poslanec Ladislav Kamenický (Smer) v úvode schôdze navrhoval, aby sa plénum na aktuálnej schôdzi zaoberalo len návrhmi týkajúcimi sa pandémie a štátneho rozpočtu. Odôvodnil to zlou pandemickou situáciou. Následne zasadalo poslanecké grémium. Kollár súhlasí s tým, aby sa schôdza nenaťahovala.

Do pléna bez obmedzení

Grémium tiež riešilo, aké podmienky majú mať poslanci pri vstupe do rokovacej sály v súvislosti s pandemickými opatreniami. Kollár oznámil, že poslanci môžu chodiť do pléna bez obmedzení, pretože treba rešpektovať právo ľudí na svoje zastupovanie cez volených poslancov.

Plénum by na aktuálnej schôdzi malo definitívne rozhodnúť o reforme nemocníc aj o štátnom rozpočte na budúci rok. Voliť má komisára pre deti a komisára pre zdravotne postihnutých. Poslanci by mali hlasovať aj o reforme národných parkov a definitívne rozhodnúť o výstavbe nájomných bytov.

Reforma nemocníc prešla do druhého čítania aj s pomocou nezaradených poslancov, Sme rodina ju nepodporilo a stále má výhrady. Podľa reformy by mali nemocnice fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc. Legislatíva ráta aj s novým určením minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast.

Politizácia štátnej správy

Sme rodina nepodporuje ani reformu národných parkov, ktorá rieši presun správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Poslanci by mali na schôdzi hlasovať o jej posunutí do druhého čítania.

Plénum by malo tiež rozhodovať, či prelomí veto prezidentky pri novele zákona o štátnej službe. Podľa hlavy štátu otvára priestor na odvolanie zamestnanca z riadiacej pozície bez uvedenia dôvodu, teda iba z politických dôvodov. Vetovala aj novelu zákona o štátnej službe policajtov, ktorá bola podľa nej vložená prílepkom.

Parlament čaká tiež rokovanie o štátnom rozpočte na rok 2022 a rozpočte verejnej správy na nasledujúce tri roky. Návrh predpokladá deficit na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Očakávaný schodok v tomto roku je necelých 8 % HDP.

Aj o paragrafe 363

Na 51. schôdzu presunuli poslanci aj návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov. Novelu presúvajú už mesiace. Poslanci sa majú zaoberať aj vládnym návrhom zákona, ktorý predpokladá optimalizáciu a urýchlenie procesov pri výstavbe diaľnic ako stavieb vo verejnom záujme.

Rokovať majú aj o obmedzení právomoci generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie podľa sporného paragrafu 363 Trestného poriadku. Navrhuje to Alojz Baránik (SaS) v novele Trestného poriadku. Plénum má tiež rokovať o znížení trestov za držanie ľahších drog na vlastnú spotrebu. Túto oblasť chce novelizovať aj Tomáš Valášek (nezaradený).

Vráti sa bankový odvod?

Plénum má definitívne rozhodnúť o novele zákona o štátnom občianstve, ako aj o tom, či sa pri výbere šéfa polície posilní vplyv ministra vnútra. Definitívne by malo tiež rozhodnúť o presune Múzea SNP spod rezortu kultúry pod ministerstvo obrany a o tom, či sa skráti volebné moratórium na 48 hodín.

Poslancov čaká 2. decembra voľba komisárov. Na post komisára pre zdravotne postihnutých kandiduje len doterajšia komisárka Zuzana Stavrovská. Na post komisára pre deti majú poslanci vyberať z ôsmich kandidátov.

Opozičný Smer-SD navrhuje opäť zaviesť bankový odvod. Poslancov čaká tiež prerokovanie správy o činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva za rok 2020.