V noci doma, zavreté reštaurácie. Čo všetko sa zmestí koalícii do lockdownu?

Koaličná rada v pondelok rokovala ešte aj po polnoci. Výsledkom je kompromis, ktorého podrobnosti politici nechcú spresniť. Viac má premiér Eduard Heger (OĽaNO) s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO) povedia v stredu, po rokovaní vlády.

Od humanitárnej krízy, ktorej hranicu určil Lengvarský na 3 200 pacientov s koronavírusom v nemocniciach, v utorok delilo Slovensko 28 hospitalizo­vaných. Hoci Konzílium odborníkov žiadalo zhruba pred troma týždňami vládu o okamžité sprísnenie opatrení, zatiaľ začal platiť iba nový Covid automat.

Heger cez víkend začal hovoriť o povinnom očkovaní a možnosti lockdownu pre všetkých. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok potvrdil, že by sa mala krajina uzavrieť a obmedziť cestovanie do času pred Vianocami. Podporil ho v tom aj Boris Kollár (Sme rodina), podľa ktorého treba lockdown na 20 dní vyhlásiť hneď. Strana Za ľudí by skôr chcela ľudí na očkovanie motivovať ako pristúpiť k lockdownu a SaS odmieta lockdown, ktorý by sa týkal aj očkovaných.

Výsledkom koaličného kompromisu by mal byť napríklad zákaz nočného vychádzania, uzavretie reštaurácií či kaviarní, ale aj niektorých služieb či fitnescentier. Lengvarský pripravil aj návrh na vyhlásenie núdzového stavu, ktorý by mal začať platiť vo štvrtok a platil by do 15. decembra. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) pripustil vyhlásenie núdzového stavu. Ako vysvetlil, je nevyhnutný pre zavedenie prípadného večerného zákazu vychádzania. Šéfka poslaneckého klubu liberálov Anna Zemanová spresnila, že sa budú opatreniami ešte zaoberať.

Lengvarský zatiaľ tvrdohlavo mlčí, no už pred časom priznal, že ani najprísnejšia forma lockdownu epidemiologickú katastrofu nemusí zastaviť. Nevylučuje teda, že krajina by sa mohla uzatvoriť aj viackrát. Matovič upozorňuje, že takéto opatrenia vláda môže prijať aj bez podpory troch ministrov za SaS.

Dva či tri týždne?

Podľa predbežnej dohody však môže byť lockdown aj len dvojtýždňový. Zaočkovaní by mali mať podľa poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) isté výhody. Časť podnikateľov by sa mala dočkať odškodnenia.

Aj napriek tomu, že najviac chorých je podľa projektu Veda pomáha aktuálne vo vekových kategóriách od päť do dvadsať rokov, plošné zatváranie by sa nemalo dotknúť škôl.

Prezidentka Zuzana Čaputová volá po lockdowne pre všetkých, ako ho navrhli odborníci, pretože akékoľvek slabšie opatrenia by znamenali vyšší počet obetí v decembri. „Prehrávame boj s pandémiou, potrebujeme lockdown,“ vyhlásila prezidentka po návšteve Univerzitnej nemocnice v bratislavskom Ružinove.

„Keď nám ide o riešenie pandémie, tak teraz treba urobiť rovnaké riešenie úplne pre všetkých,“ podotkol bývalý minister zdravotníctva a poslanec Richard Raši (nezarad. Hlas). S motiváciou na očkovanie by sa sústredil len na rizikovú populáciu, pričom iniciatívu by mali prebrať obce a všeobecní lekári. „Sú to starší ľudia, ktorí končia na pľúcnych ventiláciách,“ podotkol s tým, že inú cestu ako tvrdý lockdown a nerozlišovanie medzi zaočkovaným a nezaočkovaným nevidí.

Chýbajúce ventilácie

Podľa utorkových štatistík Národného centra zdravotníckych informácií potrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie aktuálne 258 pacientov. No to sú len pacienti na oddelení anestéziológie. Hoci je na umelej pľúcnej ventilácii zhruba o 150 pacientov menej ako minulý rok, nemocnice hlásia, že sú plne vyťažené.

„Sú len dve možnosti – buď nám niekto z našich nemocníc ukradol vyše sto drahých prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu, alebo z našich nemocníc odišlo príliš veľa skúsených lekárov a sestier, ktorí tieto ventilácie obsluhujú,“ podotkol nemocničný lekár a šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

„Ak je pravda, že sa tu udiala takáto rozsiahla krádež prístrojov, ide o vážny prečin, lebo ide o všeobecné ohrozenie zdravia a životov obyvateľstva. Ak nám však od jari odišli z našich nemocníc stovky zdravotníkov a minister zdravotníctva proti tomu neurobil za celý rok nič, tak len mykneme plecom?“ pýta sa Visolajský.

Minister Lengvarský pre Pravdu uviedol, že týchto prístrojov na anestéziologicko-resuscitačných oddeleniach by mal byť dostatok a Slovensko má prioritný problém s kapacitou personálu na obsluhovanie umelej pľúcnej ventilácie.

Rezort zdravotníctva dodal, že na liečbu pacientov s ochorením COVID-19 sa používajú najnovšie prístroje umelej pľúcnej ventilácie. Tých je aktuálne podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej na Slovensku 450.

No podľa informácií Pravdy majú nemocnice skôr problém s tzv. high-flow prístrojmi, teda zariadeniami na vysokoprietokovú kyslíkovú liečbu. Na rozdiel od umelej pľúcnej ventilácie je high-flow neinvazívna liečba a pacient pri nej nemusí byť intubovaný. Konzílium odborníkov upozorňuje, že očkovaní tvoria len 20 percent hospitalizovaných s COVID-19 a len 12 percent pacientov na umelej pľúcnej ventilácii.