Konzílium žiada tvrdý trojtýždňový lockdown či zatvorenie škôl

Epidemická situácia na Slovensku je podľa nich kritická a dosahuje úroveň humanitárnej krízy. Chorobnosť na ochorenie COVID-19 je podľa nich vyššia ako na vrchole druhej vlny pandémie. Zachovať by sa mala len prezenčná výučba na prvom stupni ZŠ a v materských školách. Uviedli to v stanovisku, ktoré v stredu zaslali TASR.

Navrhujú tiež obmedziť pohyb obyvateľov najmä na cestu do práce v režime OTP pre zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Neočkovaných zamestnancov a tých, ktorí neprekonali COVID-19, treba podľa odborníkov testovať minimálne dvakrát týždenne. Pohyb obyvateľstva by sa mal obmedziť aj o cestu do prevádzok a služieb nevyhnutných pre život.

Prezenčná výučba by sa podľa nich mala obmedziť na obdobie od 25. novembra do 3. decembra pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl. Zrušiť by sa mali aj všetky mimoškolské aktivity detí.

Po zlepšení situácie by sa podľa názoru odborníkov mali uvoľňovať opatrenia hlavne pre zaočkovaných občanov a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali.

Poukázali na to, že nemocnice kolabujú a nie sú schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť nielen pacientom s ochorením COVID-19, ale ani pacientom s inými ochoreniami. „Situácia si vyžaduje prijatie a plnenie účinných opatrení s cieľom zlepšiť súčasný stav zdravotnej starostlivosti,“ uviedli.

Súhlasia tiež s kontrolou navrhovaných opatrení. Apelujú na ľudí, aby sa dali očkovať.