Lengvarský by mal hodiť uterák do ringu, hovorí Fico

„Minister zdravotníctva by mal hodiť uterák do ringu, aby sa koalícia zamyslela, čo bude robiť,“ povedal predseda strany a bývalý viacnásobný premiér Robert Fico. Smer žiada, aby bol vymenovaný nový minister zdravotníctva. „Keby mal štipku chlapkosti v sebe, tak by hodil preukaz člena vlády Matovičovi do ksichtu,“ dodal s tým, že aktuálny minister financií Igor Matovič (OĽaNO) podkopáva postavenie ministra.

Tvrdí, že jeho strana by v tejto situácii hľadala „už len tvrdého manažéra“. Podľa Fica by musel do týždňa „predložiť plán stabilizácie lekárov a sestier, plán využitia existujúcej zdravotnej techniky a plán prípravy na využitie tejto zdravotnej techniky, plán okamžitej komunikácie a práce s pozitívne testovanými“.

Čítajte viac Konzílium žiada tvrdý trojtýždňový lockdown či zatvorenie škôl

Ministerovi zdravotníctva vytýka, že „až teraz sa objavil náznak komunikácie, čo majú pozitívne testovaní robiť“. Protokol liečby infikovaných v domácom prostredí je známy od marca tohto roku. Fico žiada predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby do parlamentu predvolal nielen ministra zdravotníctva, ale aj predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO). „My chceme, aby došli do parlamentu a povedali poslancom, čo sa ide diať. Je výsmech, ak sa vládni poslanci dozvedia, čo sa ide robiť, iba z médií. Diskusia v parlamente môže viesť aj k dobrým návrhom,“ dodal Fico s tým, že takáto diskusia môže „politicky premiéra posilniť, hoc by to odhlasovali len vládni poslanci“.

Predseda strany Smer tvrdí, že opozícia nemá podiel na súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii. „Akú zodpovednosť mám cítiť? Som zdravý človek, ktorý prekonal covid a neroznáša covid. Nevidím v tom logiku, aby zdravý človek nemohol ísť do obchodného centra, preto sme dali najnovšie vyhlášky na Ústavný súd SR,“ povedal Fico s tým, že trvá na dobrovoľnosti očkovania.