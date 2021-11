Cenu Alexandra Dubčeka by mal dostať Žbirka aj Gindl

Štátnu cenu Alexandra Dubčeka by malo dostať sedem nominantov.

Komisia, ktorá je poradným orgánom vlády, odporúča, aby bola cena udelená Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, in memoriam, speváčke Marte Kubišovej, šľachtiteľke odrôd vína a autorke úspešných slovenských odrôd Dorote Pospíšilovej, novinárovi a aktivistovi Eugenovi Gindlovi, in memoriam, historikovi profesorovi Ivanovi Laluhovi a spevákovi Miroslavovi Žbirkovi, in memoriam.

K cene patrí aj finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. Každý ocenený by mal teda dostať 25-násobok sumy 1 133 eur, čo je 28 325 eur.