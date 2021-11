Lockdown made in Slovakia. Čo je povolené a čo zakázané

Od polnoci už platí núdzový stav na 90 dní. Od 25. novembra od 5. ráno do 1. v noci nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania, obmedzenia platia do 9. decembra. Večerný zákaz vychádzania bude od 20. hodiny, dovtedy platí viacero výnimiek. Počas zákazu vychádzania bude v rámci týchto vánimiek naďalej možné ísť do školy aj do práce. Ten, komu to povaha práce umožňuje, by mal pracovať z domu. Ten, kto musí chodiť fyzicky do zamestnania, musí mať potvrdenie od zamestnávateľa. Túto povinnosť však oznámila vláda až v stredu podvečer, vo štvrtok teda ešte možno ísť do práce aj bez potvrdenia.

V reštauráciách si ľudia môžu aj naďalej objednať jedlo pri okienku. Možná bude aj individuálna návšteva kostola – individuálna spoveď či prijímanie.

S účinnosťou od 25. novembra platí zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) je dôvodom prísnejších opatrení nedodržiavanie doterajších pravidiel. Dva týždne bude platiť zákaz vychádzania s mnohými výnimkami. Aké sú to výnimky uvádzame ďalej v článku.

Heger: Naším cieľom sú stabilné Vianoce

Heger pripomenul, že vláda bude aj naďalej pozorne sledovať stav a o dva týždne ho bude prehodnocovať. Nevylúčil, že ak sa epidemická situácia nezlepší, opatrenia lockdownu budú pokračovať.

„Naším cieľom je mať stabilné Vianoce. A potom stabilnú situáciu po Vianociach,“ povedal Heger.

Dlhú debatu ministri a koaliční lídri viedli o zatváraní škôl. Konzílium odborníkov, ktoré je poradným orgánom ministerstva zdravotníctva, odporúčalo prerušiť prezenčnú výučbu do 3. decembra s tým, že by sa zachovalo prezenčné vyučovanie iba na prvom stupni a v materských školách. Strana SaS však návrh vetovala, takže školy zostávajú otvorené. Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa to bude mať vplyv na vývoj pandémie. Vyzval regionálnych hygienikov, aby naďalej pozorne sledovali, stav na školách a aby uzatvorili nielen triedy, ale aj celú školu, ak to bude potrebné. Bežné návštevy domácností sa neodporúčajú, možné sú v prípade, ak sa bude človek starať o chorého blízkeho, dodal. „Do škôl sa však vráti povinnosť nosiť rúška,“ podotkol Mikas.

Minister hospodárstva a líder strany SaS Richard Sulík sľúbil, že vo štvrtok predstaví manuál na testovanie v podnikoch. Pri vstupe do zamestnania totiž platí prísny režim OTP. Do práce sa teda dostanú len zamestnanci zaočkovaní/po prekonaní ochorenia COVID-19/testovaní.

Vláda odsúhlasila nákup desať miliónov antigénových testov, ktoré možno použiť ako samotesty. Podľa Sulíka by „zodpovedná osoba“ mala dohliadnuť na priebeh testu. Testy do firiem budú distribuované cez lekárne a náklady zamestnávateľov chce ministerstvo hospodárstva uhradiť hneď v januári.