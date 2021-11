Kuriér prinesie nákup a daruje čas

OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah)

OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah)

OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah)

Jednoducho, pohodlne a rýchlo. Donášková služba foodpanda zrýchľuje doručovanie na novú úroveň. Stačí niekoľko klikov na webe alebo v mobilnej aplikácii a kuriér vám objednávku o pár minút doručí až k dverám.

Podpora miestnych výrobcov

Začali s doručovaním jedál z reštaurácií, postupne pridali objednávky potravín, drogérie, krmiva pre domácich miláčikov. " Postupne plánujeme naše služby rozšíriť napríklad aj o doručovanie kvetov, či liekov, teda všetkého, čo zákazníci práve potrebujú,“ hovorí Filip Fingl, CEO foodpanda Slovensko.

,,Prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie v mobile si môžu objednať čokoľvek, doručíme najmä produkty miestnych obchodníkov, chceme kopírovať lokálne možnosti. V súčasnosti si zákazníci žiadajú flexibilitu, kvalitné, rýchle i dostupné služby, a našou prioritou je poskytnúť ich spoľahlivo, bezpečne a komplexne,“ dodáva. V duchu tejto filozofie začala foodpanda v októbri spolupracovať v rámci "quick commerce“ s Tesco Expres. Ide o prvého partnera novej donáškovej služby na Slovensku, so zapojením prvých jedenástich obchodov.

Food panda Daniel Patek , PR, nepouzivat Daniel Pátek, Managing Director foodpanda Slovensko

Managing director foodpanda Slovensko Daniel Pátek zdôrazňuje, že donášková služba zákazníkovi výrazne šetrí čas. "Nemusí behať po obchodoch a môže ju využiť aj pri rôznych nepredvídaných udalostiach a situáciách.“

Novinkou donáškovej služby je tiež prvý formát vlastného skladu – pandamarket. Jeho podstatou je ultrarýchly nákup v spolupráci s miestnymi výrobcami – mäsiarmi, vinármi, pekármi a ďalšími, ktorí ponúkajú lokálne špeciality. Zameriava sa na obsluhu v susedstve a zákazník si môže objednať aj nepotravinový tovar. ,,pandamarket využijú aj zákazníci v oblastiach bez bežnej siete obchodov,“ vraví F. Fingl. Od budúceho roku má okrem Bratislavy donáška fungovať aj v ďalších siedmich mestách.

FOOD panda Filip Fingl, PR, nepouzivat Filip Fingl, CEO foodpanda Slovensko

Rýchli a bezpeční kuriéri Mimoriadne dôležitou súčasťou donáškovej služby sú kuriéri. ,, Robíme pre nich v rámci spoločenskej zodpovednosti školenia, záleží nám na tom, aby boli spokojní a poskytujeme im rozličné benefity. Môžu si napríklad vybrať či budú používať auto, bicykel alebo skúter, či už vlastné, alebo požičané od externých partnerov. Takisto sa môžu rozhodnúť, či chcú pracovať na živnosť popri hlavnom zamestnaní, alebo na plný pracovný úväzok, a aj spôsob vyplácania odmeny. Školíme ich, ako sa majú správať k zákazníkom, absolvujú aj špeciálne programy zamerané na bezpečnosť. Odmena závisí od počtu rozvezených objednávok, máme kolegov, ktorí si zarobia veľmi slušne,“ prízvukuje Tomáš Kýček, Head of Sales foodpanda Slovensko.

,,Rýchlosť doručenia sme založili na premyslenom algoritme, zohľadňujúcom vzdialenosť k zákazníkovi i dopravnú situáciu, objednávky doručujeme z blízkych, dostupných obchodov. Navyše, má zákazník možnosť kuriéra s objednávkou prostredníctvom aplikácie sledovať. Naším cieľom je maximálne skrátiť čas doručenia objednávky, zvyčajne je to 30 minút, v prípade pandamarketu podstatne menej. Predpokladom na to je veľmi dobre zvládnutá logistika a procesy,“ ozrejmuje T. Kýček. ,,S rozširovaním našich služieb do ďalších miest bude počet kuriérov rásť, privítame ľudí nad osemnásť rokov, ktorí majú potravinársky preukaz a ktorých baví dynamická práca.“

Food panda, PR, nepouzivat

Viac informácií nájdete na stránke www.foodpanda.sk alebo na www.press.foodpanda.sk

V prípade záujmu o partnerstvo a nadviazanie spolupráce nájdete dôležité informácie na stránkach info.foodpanda­.sk/partneri/ alebo info.foodpanda­.sk/spolupraca/ alebo info.foodpanda­.sk/obchody/