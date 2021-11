Zomrel Benjamín Strmeň, ako bábätko prežil najväčšiu lavínovú tragédiu

Informoval o tom štátny podnik Lesy SR na sociálnej sieti.

„Bol to náš dlhoročný kolega. Celý život pôsobil v obvode súčasnej lesnej správy Staré Hory. Žil v Hornom Jelenci. Bol to skromný človek a aktívny športovec, ktorý počas svojho života vyhral vyše 300 súťaží a do vysokého veku pretekal či už na Bielej stope alebo Venerovského memoriáli,“ uviedli lesníci.

Ako pripomenuli, doteraz najväčšia lavínová tragédia na Slovensku sa odohrala v noci zo 6. na 7. februára 1924 v osade Rybô vo Veľkej Fatre. Okolo 600 000 ton snehu sa uvoľnilo z juhovýchodných svahov Krížnej a masa snehu poškodila viacero domov, niektoré zrovnala so zemou. Lavína pripravila o život 18 ľudí. Benjamín Strmeň vtedy prežil vďaka drevenej kolíske.