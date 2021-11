Hádka o zatváranie škôl, SaS uplatnila veto. Deti prinášajú infekciu domov

"Keby sme zavreli školy, odľahčilo by to nemocnice," hovorí hlavný hygienik Ján Mikas. Školy nie sú ohniská infekcie, tvrdí minister Branislav Gröhling.

Len niekoľko hodín od vyhlásenia núdzového stavu a obmedzenia pohybu epidemiológovia varujú: Tento lockdown je len kompromis. Opatrenia nie sú podľa nich dostatočne prísne a školy nemali zostať otvorené. Práve na tom sa posekali aj koaliční partneri.

Na Slovensku je aktuálne najvyšší počet nových denných prípadov na milión obyvateľov na svete. Vo štvrtok pribudlo 10 165, v stredu 10 315 nových pacientov, ktorým ochorenia potvrdil PCR test. Mnohé nemocnice už nevládzu prijímať nových chorých a počet úmrtí na covid prudko rastie. Úmrtnosť v nemocniciach sa vyšplhala na 27 percent a zomiera každý štvrtý hospitalizovaný človek. Lekári musia obmedzovať operácie a rozhodovať o tom, koho pripoja na dýchacie prístroje.

Profesor a člen Konzília odborníkov Vladimír Krčméry priznal, že prijatý lockdown je kompromis, s ktorým odborníci nie sú spokojní. „Keď sa pozrieme, ako vlna prebiehala vlani, tak nevidím veľkú šancu, že lockdown sa do Vianoc skončí,“ upozorňuje.

„Budeme sa snažiť o určité uvoľnenie pred Vianocami pre zaočkovaných, no ak pozitívnych bude toľko, že nemocnice padnú, nebudeme k tomu môcť pristúpiť,“ spresnila hlavná pediatrička Elena Prokopová. Momentálne je však podľa nej najvyššia chorobnosť práve u školopovinných detí. Mládež tvorí 15 percent populácie a až 25 percent, teda štvrtinu, z chorých na koronavírus. Konzílium odborníkov práve preto navrhovalo, aby školy zostali do 3. decembra zatvorené.

„Plán bol taký, že najskôr sa otestujú zamestnanci a potom sa pustia deti do tried,“ ozrejmila Prokopová a dodala, že dovtedy sa malo učiť dištančne. Hoci školy zostali otvorené, regionálni hygienici získali väčšie právomoci pri zatváraní škôl.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) podotkol, že Slovensko minulý rok školy zatvorilo a aj tak zažilo jeden z najhorších priebehov pandémie. „Krajiny, ktoré školy nezatvorili, zvládli pandémiu oveľa lepšie. Svetová zdravotnícka organizácia dlhodobo a jasne odporúča nezatvárať školy. Všade na svete sa ukázalo, že v školách sa riešenie pandémie neukrýva,“ dodal.

Strana SaS vyslovila veto pri zatváraní škôl. Z nezodpovednosti ju obviňuje tak OĽaNO, ako aj strana Za ľudí. Tá žiada, aby sa prerušila výučba najmä na stredných a vysokých školách. Predseda hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič liberálom vyčítal, že „robia z detí pokusných králikov“. Nateraz však školy a materské školy zostávajú otvorené.

Pediatrička Prokopová prízvukuje, že deti potrebujú vzdelanie a ďalší rok v izolácii a na dištančnom vzdelávaní by im neprospel. Naráža na psychické problémy, poruchy sústredenia či nedostatok pohybu. No upozorňuje, že kým žiaci majú povinnú školskú dochádzku, škôlkarov by rodičia mali nechať doma. „Pribúdajú respiračné infekcie a máme extrémne množstvo chorých detí,“ dodáva a pripomína, že sú to práve deti, ktoré sú najväčšími prenášačmi.

„Školy budú zatvárať regionálni hygienici v jednotlivých regiónoch. Nemusia čakať, kým epidémia vznikne, musia preventívne predpokladať,“ podotkol hlavný hygienik Ján Mikas, pričom je podľa neho veľmi dôležité, aby rodičia deti testovali. „Treba spraviť všetko preto, aby školy boli čo najdlhšie otvorené,“ doplnil.

Pripomína, že sú to práve deti, ktoré donesú infekciu domov, a následne ju rodičia zanesú do práce. „Keby sme zavreli školy, odľahčilo by to nemocnice,“ dodal.

Minister Gröhling však argumentuje, že školy ohniskom nie sú. „Naše údaje zo školstva a údaje z NCZI jasne ukazujú, že nemôžeme tvrdiť, že školy sú celoplošne ohniskami. Len 1,6 percenta žiakov je pozitívnych, 83 percent žiakov sa učí prezenčne. Máme školy, kde doteraz bolo zatvorených len pár tried. Nemôžeme tvrdiť, že každá jedna základná či stredná škola je ohniskom,“ spresnil.

No už vo štvrtok niektoré vysoké školy ohlásili, že na budúci týždeň prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Kristián Krivda, prezident Aliancie stredoškolákov, označuje súčasnú situáciu „za výhru svojvôle nad odporúčaniami vedcov a odborníkov“. „Ostali sme plní strachu a obáv,“ dodal s tým, že aj vyučovanie na stredných školách by malo prejsť z prezenčného na dištančné.