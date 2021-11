Centrá voľného času, ZUŠ a jazykové školy prechádzajú na dištančnú výučbu

Na dištančnú výučbu prechádzajú základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ), jazykové školy, všetky mimoškolské aktivity a krúžky. Otvorené budú naďalej materské, základné, stredné a špeciálne školy a špeciálne výchovné zariadenia, ako aj poradne pre individuálnu prácu so žiakom. Posledný deň vyučovania bude zrejme 17. decembra. Vyplýva to z opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V školstve sa budú môcť testovať od budúceho pondelka aj zaočkovaní. „Postaráme sa o každého jedného zamestnanca. Preto sme poslali 4,3 milióna eur do všetkých škôl, aby si mohli zabezpečiť testy, rúška, respirátory alebo ochranné pomôcky,“ zdôraznil Gröhling. Vysvetlil, že v prepočte je to 30 eur na jedného zamestnanca.

Núdzový stav a zákaz vychádzania – čo môžete a čo nie

Od 25. novembra platí núdzový stav na 90 dní. Od 25. novembra od 5. ráno do 1. v noci nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania, obmedzenia platia do 9. decembra. Večerný zákaz vychádzania bude od 20. hodiny, dovtedy platí viacero výnimiek. Počas zákazu vychádzania bude v rámci týchto výnimiek naďalej možné ísť do školy (do škôl sa však vráti povinnosť nosiť rúška) aj do práce. Ten, komu to povaha práce umožňuje, by mal pracovať z domu. Ten, kto musí chodiť fyzicky do zamestnania, musí mať potvrdenie od zamestnávateľa.

V reštauráciách si ľudia môžu aj naďalej objednať jedlo pri okienku. Možná bude aj individuálna návšteva kostola – individuálna spoveď či prijímanie.

S účinnosťou od 25. novembra platí zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Aké sú výnimky zo zákazu vychádzania

v čase od 5. do 20. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,

na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť, a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,

na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta uvedených v prílohe č. 1 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,

na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu,

v čase od 5. do 20. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,

na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,

na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta SR, Bratislavy, sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,

v čase od 5. do 20. na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka základnej školy, strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do a zo školy a školského zariadenia,

v čase od 5. do 20.00 na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy,

v čase od 5. do 20. na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta,

v čase od 5. do 20. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti a cestu späť,

na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie,

v čase od 5. do 20. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu späť,

v čase od 5. do 20. na cestu za účelom individuálnej návštevy kostola a cestu späť,

do 26. novembra 2021 na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak sa táto návšteva začala pred začiatkom lockdownu,

cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, na cestu na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti a cestu späť,

cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť;

Prevádzky, ktoré môžu fungovať

V súlade s prijatým uznesením vlády sa od štvrtka 25. novembra uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou nasledovných, ktoré môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára

Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky

Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku

Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie

Zásielkový predaj tovarov

Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby

Práčovne a čistiarne

Čerpacie stanice

Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií

Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru

Taxislužby

Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia

Zberné dvory

Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania

Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím

Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne

Obchodné domy (môžu v nich mať však otvorené výlučne len esenciálne prevádzky)

Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

Prevádzky, ktoré môžu byť od 25. novembra otvorené od 5. do 20. hodiny a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)

Predajne drogérie

Predajne novín a tlačovín

Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií

Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení

Prevádzky telekomunikačných operátorov

Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb

Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení

Kľúčové služby

Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)

Predajne obuvi

Predajne domácich a záhradkárskych potrieb

Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba

Len v režime OTP môžu fungovať:

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia

Podmienky pre otvorené prevádzky:

umožniť vstup a pobyt v priestoroch len s hornými dýchacími cestami prekrytými respirátorom aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, uvedené neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o režime OTP (ubytovacie služby)

Kapacitné obmedzenia:

1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby) ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške

Rúška a respirátory

Od štvrtka 25. novembra 2021 sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom.

Od štvrtka 25. novembra je v interiéroch, vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov, povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch.

V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.

Povinný režim OTP na pracoviskách

Zavedenie povinného režimu OTP na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa sa vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR stanovuje od pondelka 29. novembra 2021.

Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári).

Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do kontaktu s inými osobami.

Očkovaní (O) sú:

osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia.

Testovaní s negatívnym výsledkom (T) sú:

Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.

Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.

Prekonaní (P) sú:

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym Covid preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Zabezpečovanie testovania u zamestnávateľov, respektíve pomoc zamestnávateľom zo strany štátu zastrešuje ministerstvo hospodárstva.

Taxislužby

Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti).

Obchodné domy

Otvorené v nich môžu byť výhradne esenciálne prevádzky. Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.

Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou. Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania

môžu fungovať iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia možnosť poskytovať služby iba v režime OTP

zákaz konzumácie jedál a nápojov v spoločných priestoroch (donáška do izby zákazníka povolená) zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami

Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

Hromadné podujatia

Od 25. novembra sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:

Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb

Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce. Organizátor musí zabezpečiť oznam o skutočnosti, že hromadné podujatie sa organizuje v režime OP.

Bohoslužby

Môže sa uskutočňovať len individuálna pastoračná činnosť.

Sobášne obrady a obrady krstu

Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).

Pohrebné obrady

Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:

dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu

zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou

v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku

zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)

Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona

Povinný zoznam s kontaktmi zúčastnených osôb

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)