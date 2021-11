Poslanci rokujú o znížení trestov za držanie drog

Užívatelia ľahších drog sú neprimerane prísne postihovaní, nedávame im šancu sa zmeniť a ničíme im život. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (OĽANO) počas rokovania o novele Trestného zákona, ktorým by sa mali znížiť trestné sadzby za držanie ľahších drog na vlastnú spotrebu.

Návrh označil Krúpa za kompromis a začiatok procesu riešenia situácie. Poslanci o novele debatujú v úvode piatkového rokovania 51. schôdze NR SR.

Návrh tiež prináša možnosť pre sudcov udeliť iný trest, napríklad tzv. ochranné liečenie. Novelou chcú tiež odstrániť spodnú hranicu trestu pri prechovávaní predmetu na výrobu drog, kam patrí aj pestovanie konope. Opakovane prichyteným užívateľom by už nemuselo hroziť desať až 15 rokov za mrežami, ale päť až desať rokov. Týkalo by sa to iba recidivistov. Pri vážnych prešľapoch, teda pri díleroch či obchodníkoch s drogami, tresty meniť nechcú.