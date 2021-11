Akt štátneho teroru, tvrdí o nahrávkach z chaty Fico a vyhráža sa stíhaním

Ako ďalej povedal na dnešnej tlačovej konferencii, v prípade všetkých nahrávok ide o súkromné rozhovory a vyhotovené boli nezákonne. Cieľom vyhotovovania nahrávok podľa Fica bolo, aby boli okamžite využiteľné v trestnom konaní proti nemu a obhajcom stíhaných osôb.

Fico pripomenul, že celú vec vyšetrovania pytliactva na chate mal na starosti Martin Juhás, ktorý je bratom Petra Juhása. Vyšetrovateľa v kauze vraždy Jána Kuciaka zároveň označil za politicky angažovaného. „Jeho brat si komplet vymyslel trestnú činnosť, ktorá sa týkala vraj pytliactva," vyhlásil Fico s tým, že Martin Juhás skutok nadkvalifikoval a obišiel aj dozorového prokurátora. Zároveň podľa šéfa Smeru vyšetrovateľ oklamal sudcu, ktorý dal povolenie k vyrobeniu obrazovo-zvukových záznamov. „Prvýkrát v histórii boli nasadené informačno-technické prostriedky na boj proti pytliactvu," skonštatoval s tým, že úlohou v tomto prípade bolo zabezpečiť dôkazy proti nemu a advokátom. „Rovnako cieľom nepochybne bolo aj získať informácie, ktoré by sa dali použiť, aby boli sudcovia presvedčení, keď rozhodovali o predĺžení väzby pána Norberta Bödöra a pána Tibora Gašpara," zdôraznil Fico.

Keď skončí „éra tmy“

Expremiér tiež povedal, že keď na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zistili, že nahrávky sú na trestné stíhanie nevyužiteľné, rozhodli sa ich vypustiť do médií. „My vieme, kto to bol a ako to celé bolo," povedal. Doplnil, že ak skončí „éra tmy" v právnom štáte, takéto praktiky sa budú posudzovať v zmysle trestnoprávnej zodpovednosti. „Bude sa posudzovať trestnoprávna zodpovednosť skupiny vyšetrovateľov, najmä na NAKA, prokurátorov, predovšetkým tej skupiny, ktorá pôsobí na ÚŠP a, samozrejme, aj skupiny sudcov," dodal Fico.

Advokát Marek Para v tejto súvislosti doplnil, že je absolútne neprípustné, aby sa prostriedky trestného práva a trestného konania zneužívali na vybavovanie si účtov. Vyšetrovatelia sa podľa neho z nahrávok dozvedeli iba advokátske tajomstvo a súkromné diskusie. Zároveň Para povedal, že v tejto súvislosti inicioval konanie pred Slovenskou advokátskou komorou (SAK). „A verím, že aj SAK jednoznačne zaujme rázne stanovisko a bude chrániť svojich členov," dodal Para.

Krajský prokurátor v Nitre ešte minulý týždeň zrušil uznesenie vyšetrovateľa o začatí trestného stíhania vo veci pre prečin pytliactva pre jeho nezákonnosť. Podľa stanoviska prokuratúry okrem iného v uznesení vyšetrovateľa bola nesprávne použitá právna kvalifikácia a skutok opísaný v uznesení neobsahoval základné zákonom vyžadované náležitosti. V rámci vyšetrovania údajného pytliactva boli vyhotovené nahrávky zachytávajúce expremiéra Roberta Fica, bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, advokátov Mareka Paru a Pavla Gašpara a oligarchu Miroslava Bödöra.