Leščáková: Ak sa omikron dostane na Slovensko, zdravotníctvo padne na kolená

Ak nastúpi na Slovensku nový variant koronavírusu omikron, naše zdravotníctvo padne na kolená. Aktuálne opatrenia sú dobre nastavené, no nezohľadňujú situáciu posledných hodín. Vláda pripravuje opatrenia. Skonštatovala to podpredsedníčka strany Za ľudí a štátna tajomníčka rezortu kultúry Viera Leščáková v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poslanec NR SR a exminister práce Ján Richter (Smer) namieta chýbajúcu logistiku pri krokoch vlády a kritizoval jej nepripravenosť.

„Situácia sa dramaticky mení. Aktuálne opatrenia sú dostatočné. Nezohľadňujú však situáciu z posledných hodín, ktorá asi bude meniť postoj epidemiológov a infektológov,“ uviedla Leščáková. Zdôraznila, že Slovensko už je v kritickej situácii, hoci tu ešte nie je variant omikron. V súvislosti s jeho šírením predpokladá, že vláda urobí v blízkej dobe kroky na obmedzenie prístupu z rizikových krajín a ďalšie opatrenia. Nekonkretizova­la, aké.

Myslí si, že zdravotníctvo položí na kolená najmä nízka miera zaočkovanosti. Pripustila, že aj zaočkovaný sa môže nakaziť, no poukázala na štatistiky z nemocníc, kde je drvivá väčšina pacientov neočkovaná. „Preto sme za každé opatrenie, ktoré bude motivovať k očkovaniu,“ vysvetlila a kritizovala súčasnú opozíciu, ktorá podľa nej šíri nepravdy. Vyzvala politikov, aby sa „z bezcitných“ zmenili na zodpovedných, spoločne sa postavili pred ľudí a hovorili, že očkovanie je cesta. Odmieta tvrdenia o biznise farmafiriem. „Nebuďme smiešni. Vakcína stojí 20 eur, liečba pacienta na umelej pľúcnej ventilácii 20 000 eur,“ podotkla.

Richter zas odmieta jej slová o bezcitnosti. Trvá na dobrovoľnosti očkovania. Podčiarkol, že kto má moc, má aj zodpovednosť. Tvrdí, že opozícia jej podala pomocnú ruku, podporovala opatrenia a návrhy na boj s pandémiou, no vláda ponúkanú pomoc neprijala. Súčasný kabinet podľa neho nedokáže ľudí presvedčiť o opatreniach, pretože jeho predstavitelia vodu kážu a víno pijú. Pripomenul napríklad účasť expremiéra Igora Matoviča (OĽANO) na svadbe šéfa svojho poslaneckého klubu v čase nástupu druhej vlny, ako aj to, že pred rokom koalícia posadila do pléna NR SR na hlasovanie aj pozitívnych poslancov.

Kritizoval vládu, že sa nepripravila ani na súčasnú tretiu vlnu pandémie. Namieta, že nemá pripravené postupy ani základnú logistiku, aby vedela promptne riešiť kritickú situáciu aj v nemocniciach. Chýba jej podľa neho schopnosť manažovať situáciu. Poukázal aj na potrebu riešiť pomoc dotknutým sektorom. Kritizuje, že vláda neprichádza ani s riešeniami, ako pomôcť ľuďom v nastupujúcej vlne zdražovania.