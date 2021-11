500 eur od Matoviča? Niekto krúti hlavou, pre iných je to neskoro

Téma odmien pre zaočkovaných sa nesie koaličnými radmi už niekoľko týždňov. Radikálne riešenie naznačil minister financií a predseda mandátovo najsilnejšieho vládneho hnutia OĽaNO Igor Matovič krátko po vyhlásení núdzového stavu. Seniorov, ktorí absolvujú aj tretiu dávku vakcíny chrániacej pred koronavírusom, chce odmeňovať finančne.

Spolu so šéfom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom oznámili, že „koalícia sa zasekla“, a aby sa pohli debaty ďalej, tak verejnosti oznámili, s čím nesúhlasí SaS Richarda Sulíka.

Matovič s Kollárom navrhujú, aby každý človek nad 60 rokov, ktorý sa dá aj tretí raz zaočkovať, dostal poukaz na 500 eur. „Ide o to, aby sa čo najviac seniorov nechalo zaočkovať treťou dávkou, alebo aspoň prvou dávkou ešte pred Vianocami. Aby – keď k nim príde nezodpovedný príbuzný – boli aspoň ako-tak chránení,“ vysvetlil minister financií.

Dôchodcovia však nemajú dostať peniaze na ruku. Odmenou bude akýsi poukaz, ktorý môžu minúť za pobyty v hoteloch, v reštauráciách či kaviarňach. Ale platiť ním môžu aj za lístky do divadla či galérie. Prípadne v kaderníctvach, posilňovniach, aquaparkoch… Matovič tvrdí, že tieto peniaze sa takto vrátia do sektorov, ktoré najviac trpia pandémiou, pretože sú zatvorené.

„Dnes je zaočkovaných 870-tisíc ľudí nad 60 rokov. Nezaočkovaných je približne 380-tisíc. Očakávame, že ak takúto motiváciu spustíme, na konci by mohol byť počet ľudí, ktorí by splnili podmienku, že sú zaočkovaní, približne milión. Pri poukaze 500 eur by to bolo 500 miliónov eur,“ povedal Matovič.

„Tí, čo sa rozhodnú zostať v náručí dezolátov a neočkovať sa, tak poručeno Pánu Bohu,“ dodal.