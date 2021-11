V prieskume stále vedie Hlas, mierne rastú extrémisti

Voľby by aj v novembri podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo vyhrala strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho, ktorú by podporilo 19,2 percenta voličov. Druhý zostáva Smer so ziskom 15 percent. Tretie miesto by obsadila SaS, svoj hlas by jej odovzdalo 11,5 percenta opýtaných.