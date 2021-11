Lockdown sa zrejme bude musieť predlžovať, zhodli sa Šipoš a Tomáš

„Každý príčetný človek vidí, čo sa deje v nemocniciach,“ uviedol Šipoš s tým, že ak nechceme ešte vyšší nápor na nemocnice, musíme obmedziť pohyb ľudí a zvýšiť zaočkovanosť. Zdôraznil, že varianty nového koronavírusu delta i omikron sú silné. Na nedostatočný lockdown sa podľa neho treba pýtať koaličných partnerov.

Opatrenia sa zrejme ešte sprísnia

Ako ďalej uviedol Šipoš, vláda pravdepodobne príjme prísnejšie opatrenia. „Predpokladám, že v najbližších dňoch zasadne konzílium odborníkov a vláda sa bude musieť zaoberať týmto variantom a mutáciou koronavírusu,“ reagoval na omikron. V súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou tiež pripustil sprísnený režim na hraniciach. „Je možné, že hranice sa budú zatvárať,“ dodal. Šipoš tak reagoval na vyhlásenie profesora Štefana Krčméryho, podľa ktorého v decembri môže nastať situácia, keď budú ľudia zomierať doma.

Politický oponent Erik Tomáš (Hlas-SD) by prijal iné opatrenia. „Radšej poriadny trojtýždňový lockdown, ale s adekvátnou ekonomickou pomocou,“ skonštatoval. Pri sprísňovaní režimu na hraniciach by podľa jeho slov vláda nemala opakovať chyby z minulosti. „Štátnu karanténu nie, nebola veľmi dobrá,“ uzavrel Tomáš.

Šipoš: Za školy nesie zodpovednosť Gröhling

Tomáš označil za dieru v lockadowne otvorené školy. „SaS opakovane rozhodnutie zavetovala,“ poznamenal Šipoš na margo škôl s tým, že v zmysle koaličnej zmluvy pristúpili ku kompromisu. Zodpovednosť teraz podľa neho nesie minister školstva Branislav Gröhling (SaS). „Keďže vidíme, že v školách sa to šíri, nepredpokladám, že sa tá krivka začne lámať,“ uviedol.

„Vláda zase prijala mačkopsa len pre to, že sa uprednostňuje nejaké právo veta,“ podotkol Tomáš. Hovorí o politikárčení pre zlé vzťahy v koalícii. Kritizoval vládu, že uprednostnila politické dohody pred prijatím riadnych opatrení. Skonštatoval, že vláda zavádza do všetkého chaos a nezastabilizovala zdravotníkov. Riešenie vidí v jej odchode.

„Nedopustíme, aby sa vrátilo naspäť to, čo sme tu mali 12 rokov,“ reagoval Šipoš. Zodpovednosť vlády nespochybnil, no opozícii vyčítal vyjadrovania o očkovaní. Na margo nemocníc dodal, že sa nakúpili pľúcne ventilácie, no zaškoľovanie personálu na ich obsluhu trvá aj cez päť rokov.

Treba zvýšiť zaočkovanosť seniorov

Aktuálne sa podľa Šipoša treba orientovať na zvýšenie zaočkovanosti seniorov ako najrizikovejšej skupiny. Aj preto pristúpili k návrhu dať im 500-eurové poukazy za očkovanie. Odmieta, že by to nebolo odkonzultované v koalícii. SaS podľa neho na navrhovala sumu 150 eur, no ostatné strany sa zhodli na potrebe vyššieho príplatku, aby zabral. Verí, že v parlamente návrh nájde podporu.

Tomáš nepovedal, či za návrh nezaradení poslanci okolo Pellegriniho zahlasujú. „Podporíme čokoľvek, čo by pomohlo dôchodcom,“ uviedol. Myslí si však, že financie z poukazov mali seniorom rovno dať, pretože sa im nevalorizovali dôchodky vzhľadom na vlnu zdražovania. V súvislosti so zatvorením kostolov Šipoš naznačil, že by sa malo konať stretnutie, kde by sa malo diskutovať o možnosti, ako účasť na bohoslužbách umožniť v rámci opatrení.