Prehrali sme boj s antivaxermi, tvrdí Matovič

„Prehrali sme boj s antivaxermi,“ hodnotí aktuálnu epidemiologickú situáciu líder mandátovo najsilnejšieho koaličného hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič. Jeho návrhy na päťstoeurový bonus pre 60– a viacročných, ktorí sa dajú zaočkovať do polovice decembra, mieri na voličov opozičných strán.

„Aby sme im ukázali, že nám na nich záleží,“ povedal Matovič v diskusnej relácii TA3. Tvrdí, že opoziční lídri ako Robert Fico (Smer), Peter Pellegrini (Hlas) a Marian Kotleba (ĽS NS) svojich voličov oklamali.

„Robert Fico by sa mohol každý deň kúpať v krvi obetí svojho nezodpovedného prístupu. Za účelom, aby zostal na slobode, tak je ochotný si pozývať dôchodcov na mítingy, burcovať ich, aby boli bez rúšok. A potom končia v nemocnici a tam zomierajú. Je to cynický človek, ktorý si berie dôchodcov ako živý štít,“ vyčíta Matovič svojim politickým oponentom.

500 eur alebo povinné očkovanie?

V piatok Matovič spolu s koaličným kolegom Borisom Kollárom (Sme rodina) predstavili návrh na vyplácanie 500-eurového bonusu pre ľudí nad 60 rokov, ktorí sa dajú zaočkovať do polovice decembra.

Podľa neho by na bonus mal nárok ten, kto sa dá zaočkovať či už prvou dávkou, druhou, alebo treťou, podľa toho, na ktorú dávku má práve nárok.

Podľa Matoviča sa musí štát najskôr pokúsiť ľudí presvedčiť na očkovanie „poctivými argumentmi“. „Myslím si, že by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme ľudí, ktorí podľahli bludom, dostali na palubu medzi očkovaných. Napríklad aj bonusom 500 eur,“ vysvetlil s tým, že zaočkovať by sa ľudia mali dať najneskôr do polovice decembra. Aby – ak by k nim prišla počas Vianoc návšteva – boli aspoň „ako-tak chránení“.

Tento nápad, s ktorým však zatiaľ nesúhlasí koaličná SaS, zdôvodňuje slovami, že „niekoľko stotisíc dôchodcov sa nechce dať zaočkovať treťou dávkou“. „Vyhodnocujeme to tak, že je lepšie teraz investovať a ušetriť do budúcna mnohonásobne viac,“ dodal Matovič.

„Pokúšam sa chytiť zajaca za chvost, toto mal riešiť niekto iný. V prvom rade ministerstvo zdravotníctva svojou komunikáciou,“ vyhlásil predseda OĽaNO. Už niekoľkokrát kritizoval ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ktorý je však nominantom jeho hnutia.

Matovič tvrdí, že Lengvarského predchodca Marek Krajčí (OĽaNO) bol lepším ministrom. V tejto chvíli by však ministra Lengvarského nevymieňal, pretože si „musí zožať, čo zasial“, ale bojí sa, že by sa mohlo na vrchole tretej vlny pandémie aj rozpadnúť kľúčové ministerstvo zdravotníctva. Líder OĽaNO si však myslí, že ani prezidentka Zuzana Čaputová by nebola ochotná Krajčího opäť vymenovať za ministra.

So SaS, alebo aj bez nej

Päťstoeurový bonus môže byť nakoniec ďalším z radu problémov vo vládnej koalícii. SaS sa už ozvala, že Matovič predstavil verejnosti iný návrh než ten, na ktorom sa dohodli v koalícii. SaS totiž súhlasila so 150-eurovým bonusom.

To však Matovič odmieta slovami: „Kto by sa šiel pre 150 eur očkovať?“ Dodáva, že SaS pri tomto návrhu neobišli, keďže ho Matovič predstavil ešte minulý týždeň v pondelok na koaličnej rade. „My chceme, aby to ľudia nedostali v hotovosti, ale aby to minuli v službách, športe, gastre… Bude to prenosný kupón – môže ho hocikto v rodine použiť,“ vysvetľoval.

Tvrdí, že práve takéto verejné predstavenie návrhu vytvorí tlak na SaS, aby nemohla návrh vetovať.

Na druhej strane, ako objasnil, nastoľuje na rokovaniach otázku očkovania ako hodnotovú otázku záchrany života. Podľa koaličnej zmluvy pri hodnotových otázkach neplatí právo veta.

V pondelok má o návrhu opäť rokovať koaličná rada. Matovič na lídra SaS Richarda Sulíka „bonzol“, že hoci už o návrhu hovoria niekoľko dní, až cez víkend pochopil, že na bonus by mal nárok každý zaočkovaný 60– a viacročný – dôležité len je, aby absolvoval vakcináciu dávkou, na ktorú má nárok.

Podľa Matovičových predstáv by mal o návrhu rokovať už v utorok parlament. Žiada dokonca skrátené legislatívne konanie. Ak by SaS bola proti, zrejme sa koalícia po prvý raz pokúsi presadiť svoj návrh bez SaS. Už raz sa jej podarilo pretlačiť v prvom čítaní reformu nemocníc, no vtedy nehlasovali poslanci hnutia Sme rodina.