Prieskum: Väčšina voličov Hlasu a Smeru očakáva po voľbách ich koalíciu

Účasť strany Hlas vo vládnej koalícii so stranou Smer očakáva po najbližších parlamentných voľbách viac ako polovica respondentov. Vyjadrilo sa tak 52,4 percenta opýtaných.

Z toho 18,8 percenta koalíciu Smer a Hlas určite očakáva a 33,6 percenta ju skôr očakáva. Naopak, takúto situáciu neočakáva 36,9 percenta respondentov. Až 10,8 percenta opýtaných sa k otázke nechcelo alebo nevedelo vyjadriť. Vyplýva to z reprezentatívneho telefonického prieskumu, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Ako na vzorke 1000 respondentov. Zber dát sa udial v dňoch 8. – 16. novembra 2021. Respondenti odpovedali na otázku: Očakávate alebo neočakávate, že po najbližších parlamentných voľbách strana Hlas pôjde do vládnej koalície so stranou Smer?

Účasť Hlasu v koalícii so Smerom častejšie očakávajú muži, skôr mladší ľudia do 49 rokov, skôr vzdelanejší, obyvatelia Bratislavského kraja, občania slovenskej národnosti a voliči strán Progresívne Slovensko, KDH, Smer a SaS.

Podľa zistených výsledkov účasť Hlasu v koalícii so Smerom očakáva 45 percent voličov Hlasu. Z toho 8 percent určite očakáva a 37 percent skôr očakáva. Naopak, takúto situáciu neočakáva 44 percent voličov Hlasu. Z toho určite neočakáva 14 percent a skôr neočakáva 30 percent opýtaných.

Pokiaľ ide o voličov Smeru, tak 67 percent opýtaných očakáva koalíciu s Hlasom. Z toho 30 percent určite očakáva a 37 percent skôr očakáva. Takúto koalíciu neočakáva 30 percent opýtaných voličov Smeru. Z toho určite neočakáva 8 percent a skôr neočakáva 22 percent opýtaných.