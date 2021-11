Politológ: Vláda sa zhoduje len v tom, že chce dovládnuť

Na Slovensko sa blíži nový variant koronavírusu omikron a vláda rieši koaličné spory. O čom to podľa vás svedčí?

Samozrejme, že by sa mali skôr sústrediť na tento vírus, identifikovať spôsoby, ako mu čeliť. Lenže ukazuje sa, že schopnosť predvídať ďalší vývoj a pripraviť sa na ďalšie vlny pandémie nie je silnou stránkou tejto vlády. Koaličným sporom sa vo vládnych zoskupeniach jednoducho nevyhneme, ale keď iným ako konfrontačným štýlom schopní vládnuť nie sú, tak, samozrejme, im veľa energie na riešenie iných otázok, ako napríklad vírusu omikron, nezostáva.

Konzílium odborníkov rieši potrebu opatrení spojených s príchodom omikronu od piatka. Čo ak ich vláda opäť pre politické spory dôsledne nevypočuje?

To bude obraz toho, aká je táto vláda. Samozrejme na to doplatia občania, čo sa dá na to iné povedať. Je to vizitka jej činnosti, keď sa skoro každým krokom snaží iba eskalovať konflikty, nielen na línii koalícia-opozícia, ale časti politikov vo vláde. Vláda nie je schopná sa zjednotiť. Zhodujú sa len v otázke spoločného dovládnutia, čo ukázali aj vlani, keď akceptovali len kozmetické zmeny v podobe novej vlády.

Koalícia v parlamente odsúva rokovania o viacerých dôležitých rozhodnutiach, napríklad odsunula rokovanie o štátnom rozpočte. Obchádzajú sa dohody na koaličných radách. Igor Matovič (OĽaNO) povedal, že SaS sa v prípade zatvorenia škôl vyhrážala odchodom z koalície. Ustojí podľa vás vláda situáciu?

Toto napätie na línii Sulík – Matovič je neustále prítomné. Už sme zažili koalíciu, keď bola v štádiu klinickej smrti a jednotliví ministri odchádzali. Na druhej strane, oni sami veľmi dobre vedia, že nemajú šancu na nič iné ako dovládnuť spolu. Pretože ťažko si predstaviť v danej konštelácii parlamentných strán, že by sa nejakým spôsobom zmenila koalícia.

Matovič považuje veci spojené s riešením pandémie za hodnotovú otázku. Na ponechanie otvorených škôl použila strana SaS veto. Malo byť koaličnými partnermi akceptované, ak podľa koaličnej zmluvy majú strany v hodnotových otázkach voľné ruky?

V čase, keď koalícia vznikala, tak tvorcovia koaličnej zmluvy asi nemali na zreteli, že postoj k očkovaniu bude patriť do hodnotových otázok ako napríklad otázka umelého prerušenia tehotenstva. Toto je však aj otázka bezpečnosti a zdravia obyvateľstva. Takže to je úplne odlišná dimenzia. Určite môže to v koalícii vyvolávať napätie, ale je faktom, že Smer a ostatné opozičné strany nebudú mať záujem podporiť v tomto smere nejakú zo strán koalície a budú konať tak, aby sa koalícia čo najviac destabilizovala.

Ako vnímate, že vláda na jednej strane pozýva opozíciu ústami premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) na „spoločnú palubu“ v boji proti pandémii, ale Matovič vyhlasuje, že za mafiánmi sa o podpore baviť nepôjde?

Samozrejme, ťažko brať podobné výzvy vážne. Pre Smer je dôležité, aby sa prestalo s jeho kriminalizáciou. Avšak, minimálne v rétorickej rovine, si neviem predstaviť, že by si to Matovič vedel odpustiť. Pretože hlavným zdrojom legitimity OĽaNO a existujúcej vlády je, že bráni návratu „mafie“.

Nemal by byť postoj štátnika predvídavejší?

Mal, ale za týchto okolností si to viem ťažko predstaviť, že by na tú Hegerovu výzvu pristúpil. Sme síce v covide na jednej lodi, ale tá polarizácia zašla tak ďaleko, že už aj z tých dôvodov prestíže si viem naozaj ťažko predstaviť, že by obe strany ustúpili a rétoriku zmenili. Boja sa, že by si strelili do kolena. Tá nespokojnosť ľudí pre ich sociálnu situáciu je s touto vládou taká veľká, že voliči opozície by akékoľvek slovo, ktoré by bolo prejavom sympatií voči vláde nerozdýchali. Aj v takej rozumnej téme, akou je očkovanie.