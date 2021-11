Pellegrini chce Matovičovu päťstovku deliť. Podľa Rašiho vyvolá povinné očkovanie revolúciu

V utorok by sa mal do parlamentu dostať návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), aby ľudia starší ako 60 rokov, ktorí sa stihnúť dať zaočkovať do polovice decembra, mali nárok na päťstoeurový bonus. Podľa lídra hnutia OĽaNO by zaočkovaní dostali poukazy, ktoré by minuli na dovolenkách, wellnes pobytoch, športoviskách, reštauráciách, hoteloch, ale hoci aj v kaderníctva či masérskych salónoch.

Pellegrini uviedol, že Hlas navrhuje päťsto eur rozdeliť. „Dvesto eur by mal dostať každý dôchodca, aby si pomohol pri vykrytí zvýšených cien,“ povedal.

Tristo eur by mal dostať každý nad 60 rokov, ktorý stihne očkovanie. Podotýka však, že by sa koalícia mala zamyslieť nad spôsobom vyplácania. „Nechávam na vládu, či by aj tých tristo eur motivačných, nemalo byť vyplatených priamo dôchodcom alebo to ponechať ako vouchery na služby. Je to na zvážení vlády. Náš návrh nezaváňa politikou, seniorom treba pomôcť z dôvodu zhoršenia sa ekonomickej situácie na Slovensku,“ vysvetlil.

Čítajte viac 500 eur od Matoviča? Niekto krúti hlavou, pre iných je to neskoro

Dodal, že ten, kto sa nechá zaočkovať po prvý raz v decembri, tretiu dávku, kedy bude mať nárok na bonus, už nebude mať kde eurá minúť. „Nevieme, kto prežije dovtedy,“ podotkol Pellegrini, ktorý upozornil na slabú a neskorú pomoc prevádzkam postihnutým lockdownom.

„Nemôžeme vystaviť bianco šek Matovičovi,“ reagoval na možnosť, či sú poslanci z Hlasu ochotní zahlasovať za Matovičov návrh. „Budeme hlasovať na základe toho, aby sa dostalo pomoci seniorom,“ dodal.

Lockdown sa zrejme predĺži

Podľa Pellegriniho bude lockdown trvať do Vianoc. „Opäť to budú smutné sviatky,“ myslí si. Súčasný lockdown považuje za nedotiahnutý, zostali otvorené školy i hranice.

„Myslím si, že každý nájde taký spôsob, aby Vianoce prežil v bezpečí. Ak tvrdíme, že očkovaný tromi dávkami sa síce môže nakaziť, ale neskončí v nemocnici, tak by sme nemali len tvrdo zakazovať. Lebo ľudia si potom urobia, čo budú chcieť – bez ohľadu na to, čo im povie Matovič alebo Heger,“ povedal Pellegrini.

Na margo povinného očkovania povedal: „Keby som si bol istý, že nebudem potrebovať trebárs 28. dávku, keby som si bol istý, že sa táto choroba stratí… Dnes by som si funkčnosťou vakcín nedovolil začať presadzovať povinné očkovanie. Mám obavy, že aj ľuďom, ktorí majú tretiu dávku, úrady oznámia, že po šiestich mesiacoch potrebujú štvrtú a potom piatu.“

Navrhujú merať protilátky

Podpredseda strany Hlas Richard Raši podotkol, že „ak niekoho donútime, aby sa dal povinne zaočkovať, tak máme istotu, že nepresvedčí nikoho iného, aby sa dal zaočkovať“. Pripomenul, že Hlas navrhuje najskôr zisťovať protilátky najmä u starších ľudí a keď budú nulové, presviedčať ich, aby sa dali zaočkovať.

VIDEO: Pellegrini a Raši o povinnom očkovaní.

„Musíme ľudí presvedčiť na očkovanie faktami. Pri nedôveryhodnosti vlády na Slovensku, po tom, čo nevyšlo celonárodné testovanie, po tom, čo vláda povedala, že po zaočkovaní bude sloboda – a nič nevyšlo. Ak by teraz vláda nariadila povinné očkovanie, tak je tu revolúcia,“ myslí si Raši. Pellegrini odporúča, aby sa v týchto chvíľach čo najrýchlejšie zaoberala opatreniami v súvislosti s novou mutáciou koronavírusu omikron.