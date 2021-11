Matovičova päťstoeurovka ide na vládu

S nápadom prišiel Matovič minulý týždeň a hneď ho podporil aj líder ďalšieho koaličného hnutia Sme rodina. Strana Za ľudí sa pridala, ale SaS sa postavila proti.

V podstate by malo vyše milióna ľudí nad 60 rokov dostať šek na 500 eur, ak sa stihnúť dať zaočkovať do polovice decembra. Na odmenu však budú mať nárok až po treťom zaočkovaní. Peniaze však nedostanú na ruku, ale vo forme poukazov, ktoré môžu minúť v hoteloch, kaderníctvach, na masážach či v nechtových štúdiách.

Matovič s Kollárom návrh obhajovali slovami, že je potrebné motivovať k očkovaniu práve najrizikovejšiu skupinu obyvateľstva. A na strane druhej treba aj podporiť sektory služieb, ktoré pandémia a lockdowny ničia.

Líder OĽaNO zároveň verejnosti „vyzradil“, že SaS je proti tomuto návrhu. Richardovi Sulíkovi sa nepozdáva najmä suma – SaS navrhovala 150 eur odmeny. To však Matovič považuje za malú odmenu. „Kto by sa šiel dať zaočkovať za 150 eur?“ spýtal sa verejne Matovič.

V pondelok večer o návrhu rokovala koaličná rada. Výsledok je taký, že Matovičov návrh ide v stredu na rokovanie vlády a prejde aj bez hlasov ministrov za SaS.

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová potvrdila, že SaS nebude tento návrh vetovať. Keďže pôjde návrh skráteným legislatívnym návrhom, je možné, že ho poslanci odhlasujú ešte tento týždeň. Situácia však bola tak veľmi vážna, že sám Matovič v pondelok večer vyhlásil, že bude žiadať „o hlasy nezodpovednej opozície“.

Robert Fico, šéf opozičnej strany Smer, však stojí na požiadavke, aby 500 eur dostal každý dôchodca a na ruku. „Aby prežil cenové peklo,“ dodal Fico s poukazom na očakávanie zvýšenie cien energií.

Podobne aj Peter Pellegrini zo strany Hlas tvrdí, že by každý penzista mal dostať dvesto eur na vykrytie zvýšených cien a ďalších tristo eur by mohlo byť určených na míňanie v službách. Tiež však upozorňuje, že by „vláda mala zvážiť, či bude vyplácanie podmieňovať očkovaním“.