ONLINE: Švédi bojujú s pandémiou po svojom, bez ohľadu na omikron

Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod "základom" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod "OTP" sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri vstup do zamestnania: režim OTP prevádzkové hodiny bez obmedzenia hromadné podujatia: režim OP: max 200 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max 20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 200 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 200 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 50 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: bez limitu, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané, pre ostatné zariadenia max 10 osôb OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 50 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 100 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 100 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 20 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: max 10 ľudí, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 25 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 50 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zakázané pre všetkých obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 50 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness zakázané pre všetky kategórie wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií) zakázané pre všetky kategórie umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 10 osôb OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP / základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie pre všetky kategórie: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru Vybrané krajiny Pozrite si, ako sú na tom okolité krajiny celkovo

na 100-tisíc obyv. Krajina Veľká Británia GB Nemecko DE Poľsko PL Ukrajina UA Česká republika CZ Maďarsko HU Rakúsko AT Írsko IE Slovensko SK Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 1 021 242 39 716 10 228 772 144 969 916 68 389 728 885 986 55 880 5 881 423 102 137 4 459 84 162 420 418 027 19 074 3 540 061 83 583 1 825 37 788 035 406 374 10 554 3 438 381 85 975 177 43 362 378 269 277 17 599 2 150 042 33 069 1 022 10 737 051 185 928 6 390 1 103 108 34 521 513 9 625 685 139 594 8 186 1 159 995 12 492 642 9 078 983 122 870 5 458 570 115 5 652 122 5 015 655 110 141 7 069 680 084 14 418 585 5 463 379 Krajina Česká republika CZ Írsko IE Slovensko SK Maďarsko HU Rakúsko AT Veľká Británia GB Poľsko PL Nemecko DE Ukrajina UA Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 2 507,9 163,9 20 024,5 308,0 9,5 10 737 051 2 449,7 108,8 11 366,7 112,7 2,4 5 015 655 2 016,0 129,4 12 448,0 263,9 10,7 5 463 379 1 931,6 66,4 11 460,0 358,6 5,3 9 625 685 1 537,6 90,2 12 776,7 137,6 7,1 9 078 983 1 493,3 58,1 14 956,6 212,0 1,3 68 389 728 1 106,2 50,5 9 368,2 221,2 4,8 37 788 035 1 052,7 66,4 6 988,2 121,4 5,3 84 162 420 937,2 24,3 7 929,4 198,3 0,4 43 362 378 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:58 V Nemecku druhý deň v rade klesla sedemdňová incidencia, ktorá udáva týždenný počet novo nakazených koronavírusom na 100 000 obyva­teľov. Dnes je na hodnote 442,9, o deň skôr to bolo 452,2. Vyplýva to z dát zverejnených Inštitútom Roberta Kocha (RKI). Nových prípadov infekcie odhalili laboratóriá za utorok niečo cez 67 000, za 24 hodín zomrelo 446 pacientov s covidom-19.

Vôbec najvyššiu sedemdňovú incidenciu za dobu pandémie (452,4) ohlásili nemecké úrady v pondelok, pred týždňom bola na hodnote 404,5. Ďalej však platí, že situácia sa výrazne líši medzi jednotlivými spolkovými krajinami. Zatiaľ čo v Sasku je teraz incidencia na čísle 1 209 a v Durínsku na hodnote 963, Hamburg hlási 204 infikovaných na 100 000 obyvateľov.

Od začiatku pandémie sa v Nemecku s približne 83 miliónmi obyvateľov preukázateľne infikovalo 5,9 milióna obyvateľov, z ktorých 101 790 zomrelo. Skutočný počet nakazených však bude pravdepodobne vyšší, pretože mnoho infekcií nie je odhalených.

6:31 Kanada bude od všetkých ľudí, ktorí na jej územie priletia z inej krajiny, s výnimkou Spojených štátov, žiadať, aby sa po príchode podrobili testu na koronavírus. Oznámil to kanadský minister zdravotníctva Jean-Yves Duclos, ktorého citovala agentúra Reuters.

Takýmto opatrením sa Ottawa snaží potlačiť šírenie nákazy novým koronavírusovým variantom omikron. V tejto súvislosti sa v utorok rozhodla aj rozšíriť dočasný zákaz vstupu na svoje územie pre cestujúcich z Egypta, Nigérie a Malawi. Aktuálne tak nepovoľuje vstup cestujúcim celkovo už z desiatich afrických krajín.

Kanada dosiaľ na svojom území zaznamenala šesť ľudí nakazených novým variantom omikron, z ktorých prinajmenšom traja boli nedávno v Nigérii, približuje Reuters.

Minister Duclos na tlačovom brífingu uviedol, že všetci cestujúci, ktorí priletia do Kanady z inej krajiny, okrem USA, sa „odteraz budú musieť otestovať (priamo) na letisku, na ktorom v Kanade pristanú“. Na výsledky týchto testov budú musieť podľa jeho slov čakať v izolácii.

Duclos tiež avizoval, že vláda sa chystá diskutovať s predstaviteľmi desiatich kanadských provincii o tom, či by sa takéto povinné testovanie mohlo v prípade potreby rozšíriť aj na všetkých, ktorí do Kanady prichádzajú z USA, a to či už letecky alebo cez pozemné hranice. Zatiaľ však podľa jeho slov nie je zrejmé, či to vôbec bude potrebné.

Kanadský minister dopravy Omar Alghabra zároveň v utorok oznámil, že do Kanady bude dočasne zakázaný vstup cudzincom, ktorí boli v posledných 14 dňoch v Nigérii, Malawi či Egypte.

Kanada už minulý týždeň takto zakázala na svoje územie vstup cestujúcim, ktorí boli v posledných dvoch týždňoch v Juhoafrickej republika, Namíbii, Lesothe, Botswane, Eswatini (niekdajšom Svazijsku), Zimbabwe či Mozambiku.

Minister Alghabra uviedol, že Kanaďania alebo ľudia s trvalým pobytom v Kanade, ktorí boli nedávno v niektorej z týchto desiatich krajín, sa pred vstupom do Kanady musia otestovať, a to aj v prípade, že sú proti covidu kompletne zaočkovaní.

Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z JAR. Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách v južnej časti Afriky, ako aj v Hongkongu, Izraeli a mnohých európskych krajinách. Viaceré štáty v súčasnosti prijímajú v súvislosti s ním obmedzenia vrátane rušenia leteckých spojení z krajín južnej Afriky.

6:05 Objavenie nového koronavírusového variantu omikron nijak zvlášť neovplyvní atypický prístup Švédska ku pandémii. Povedal to v utorok pre agentúru AFP hlavný epidemiológ krajiny Anders Tegnell, ktorý zároveň trval na tom, že „predtým tento prístup fungoval“.

Švédska vláda v súvislosti s pandémiou COVID-19 nikdy nezaviedla lockdown a spoliehala sa prevažne len na odporúčania pre verejnosť. Hoci Švédsko na rozdiel od mnohých krajín počas pandémie neprijalo tvrdé reštriktívne opatrenia, zaznamenalo nižší počet úmrtí ako väčšina európskych štátov, avšak vyšší než iné škandinávske krajiny.

„Výsledok opatrení vo Švédsku sa od výsledku reštrikcií v mnohých iných krajinách až tak veľmi nelíšil,“ povedal Tegnell.

Od stredy bude vo Švédsku po prvý raz platiť povinnosť preukazovať sa covidpasom pri vstupe na verejné zhromaždenia a podujatia organizované vo vnútorných priestoroch, na ktorých bude viac ako 100 ľudí.

Toto opatrenie prijala vláda ešte predtým, ako sa objavili správy o variante omikron. Podľa Tegnella by však mal na potlačenie nového variantu platiť rovnaký prístup, aký vo Švédsku použili i v predchádza­júcich vlnách.

„V minulosti to fungovalo. Zatiaľ nevidíme dôvody, prečo by to tak nemalo byť aj teraz,“ skonštatoval s tým, že „stále ide o tú istú chorobu“. „Máme všetky dôvody domnievať sa, že opatrenia, ktoré sme zaviedli predtým, by fungovali aj pri tomto variante,“ povedal.

Ako uvádza AFP, existujú obavy, že variant omikron by mohol byť nákazlivejší, rýchlejšie sa šíriť a dokonca obchádzať imunitu človeka získanú očkovaním. Vedci však na to stále nemajú dostatok dôkazov.

„Nemáme veľa údajov o tom, aby sme mohli povedať, či tomu tak je alebo nie,“ povedal Tegnell a dodal: „Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by tento variant spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia než predchádzajúce varianty“.

Švédsko má v súčasnosti najnižšie denné prírastky infikovaných v Európe. Podľa Tegnella však bude zrejme počet nakazených vo Švédsku v najbližších týždňoch stúpať. Vďaka pomerne vysokej 70-percentnej zaočkovanosti tamojšej populácie by ale mal byť nápor na švédske nemocnice podľa Tegnella tentokrát oveľa menší.