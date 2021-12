Vláda schválila Matovičov očkovací poukaz

Podmienkou na získanie poukazuje dovŕšenie 60 rokov do konca roka 2021. Očkovanie musí záujemca absolvovať na území Slovenskej republiky a nárok vzniká až po vakcinácii treťou – posilňovacou – dávkou.

Kým ešte začiatkom týždňa minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vysvetľoval, že nárok budú mať len tí, ktorí sa zaočkovajú do polovice decembra, aby boli už cez vianočné sviatky ako-tak chránení, návrh nakoniec termíny posúva.

Nárok na päťstoeurový poukaz budú mať ľudia, ktorí sa 1. dávkou zaočkovali od 25. novembra do 24. decembra 2021. Alebo sa do tohto termínu na očkovanie zaregistrujú a zavakcinujú sa najneskôr do 15. januára 2022.

Ďalej majú nárok tí, ktorí do 24. decembra 2021 absolvujú druhé očkovanie, prípadne sa zaregistrujú na druhú dávku a zaočkujú sa do 15. januára 2022.

Tretiu, posilňovaciu dávku, musia všetci absolvovať najneskôr do 30. júna 2022 (podmienkou však zostáva, že prvá alebo druhá dávka bola podaná do 15. januára 2022).

Informácie o očkovaní si bude ministerstvo financií overovať v Národnom centre zdravotníckych informácií, ktoré eviduje všetky údaje o očkovaniach proti ochoreniu COVID-19.

Poukaz na 500 eur poskytuje ministerstvo financií a použiť ho možno „na úhradu za poskytnutie služieb, ktorých poskytovanie postihli negatívne následky pandémie“. Poskytovateľom služieb vlastne rezort financií uhradí cenu služieb.

Rezort financií v predkladacej správe píše, že poukaz bude prenosný. Matovič už skôr vysvetľoval, že najmä starší seniori môžu poukaz podarovať deťom alebo vnúčatám.

„Očkovacie poukazy sa budú môcť použiť vo vybraných podnikoch, napr. v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ako aj na kultúrne podujatia v divadlách, galériách a kinách. Taktiež sa budú môcť využiť vo vybraných službách, akými sú napr. kaderníctva, kozmetické a masérske salóny, posilňovne a športové kluby,“ píše sa ďalej v predkladacej správe.