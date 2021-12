Lockdown bude prehodnocovať Lengvarský so svojim tímom

Aktuálne platný tzv. lockdown by mal prehodnocovať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) so svojim tímom odborníkov. Nové uznesenie by mala vláda schvaľovať v stredu 8. decembra. Po rokovaní vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). Deklaroval, že ak bude treba prijať nejaké opatrenia, tak zvolá vládu aj skôr.