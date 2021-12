Čaputová v TV Joj hovorila o infodémii: Takmer polovica ľudí neverí vo vakcináciu

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je debata o povinnom očkovaní proti koronavírusu legitímna, ale na Slovensku je problém, že veľa ľudí neverí očkovaniu. Uviedla to v relácii Ranné noviny TV Joj.

VIDEO: Prezidentka Zuzana Čaputová o tom, ako prežíva lockdown a aký má názor na povinné očkovanie.(TV Joj, Ranné noviny, 2. 12. 2021)

Prezidentka konštatovala, že sa diskutuje o povinnom očkovaní rôznych profesijných skupín, ale prijať rozhodnutie nebude ľahké, lebo ide o razantný krok, aj keď z pohľadu odborníkov úplne legitímny. Komplikuje to však skutočnosť, že „takmer polovica populácie neverí vo vakcináciu“.

„To, čím sa treba zaoberať, je nielen ochorenie COVID-19, ale možno aj infodémia a ďalšie veci, ktoré mali vplyv na spoločnosť,“ povedala. Debata podľa nej musí byť „veľmi poctivá a nie je to také jednoduché riešenie plus alebo mínus“.

„Jasné je, že pre vyriešenie epidemiologickej situácie by to bolo dobré opatrenie, ale zároveň treba vnímať ďaleko širší kontext, a to sú nálady v spoločnosti,“ uviedla Čaputová.

VIDEO: Čo hovorí prezidentka Zuzana Čaputová na slovenské opatrenia v boji proti koronavírusu. (TV Joj, Ranné noviny, 2. 12. 2021)