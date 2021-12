Heger: Väčšina nákladov na liečbu hospitalizovaných ide na neočkovaných

Náklady na liečbu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 tvorili od 1. septembra 40 miliónov eur, z toho 37,5 milióna eur bola liečba hospitalizovaných nezaočkovaných pacientov. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) v pléne Národnej rady (NR) SR počas hodiny otázok. Hovoril aj o zbytočných úmrtiach a zdravotných následkoch. Podčiarkol, že zaočkovaní sú viac chránení pred novým koronavírusom a aj ho menej šíria.

„Nikto vo vláde nedelí ľudí na očkovaných a neočkovaných. Na očkovaných a neočkovaných ich delí COVID-19. COVID si vyberá za obete nezaočkovaných, pretože tí nie sú chránení. Je to úplne prirodzené. Keď pôjdete do dažďa a nebudete mať nič, zmoknete ako myš. Keď budete mať dáždnik alebo pršiplášť, tak vás to, samozrejme, ochráni,“ uviedol Heger.

Poukázal pritom na štatistiky a na výrazný podiel nezaočkovaných ľudí na číslach nakazených. Doplnil, že zo všetkých hospitalizovaných je viac ako 80 percent nezaočkovaných a na umelej pľúcnej ventilácii je vyše 90 percent nezaočkovaných pacientov.

Na otázku nezaradeného poslanca Štefana Kuffu o otvorení kostolov premiér reagoval tým, že akonáhle začnú klesať počty hospitalizovaných a nápor na nemocnice sa zmierni, príde k uvoľňovaniu, ktoré sa bude týkať zaočkovaných. Argumentuje tým, že sú výrazne viac chránení a výrazne menej z nich končí v nemocniciach.