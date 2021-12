Danko v Ide o pravdu: Fico by mal kandidovať za prezidenta

Igor Matovič (OĽaNO) chce dať 500 eur seniorom za očkovanie. „Podporili by sme to, aj keď je to nespravodlivé,“ povedal v Ide o pravdu Andrej Danko, predseda mimoparlamentnej SNS.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Andreja Danka v relácii Ide o pravdu.

Vládu považuje za chaotickú a nepripravenú spravovať štát. „Mali by podať demisiu, a súhlasiť s predčasnými voľbami,“ odkázal koalícii v relácii Ide o pravdu Andrej Danko, predseda mimoparlamentnej SNS.

Podľa neho je Slovensko potrestané dvakrát. Raz za pandémiu, a druhýkrát za súčasnú vládu. Návrh na získanie 500 eurovej poukážky pre seniorov za očkovanie vníma ako „náplasť“ za zrušenie 13-teho dôchodku.

„Ale podporili by sme to, aj keď to považujeme za nespravodlivé,“ do­dal.

Východiskom zo zlej situácie v zdravotníctve je podľa neho zvýšenie platov, a zastavenie reformy nemocníc.

„Peniaze z Plánu obnovy a odolnosti treba dať do ambulantnej starostlivosti, a nie do rušenia nemocníc,“ konštatoval.

V relácii povedal, že má bližšie k politike Roberta Fica (Smer) ako Petra Pellegriniho (Hlas): „My sme vymysleli referendum o predčasných voľbách,“ objasňuje Danko minulosť.

To, že Peter Pellegrini prišiel do prezidentského paláca s tisíckami podpisov považuje za zradu. „Nech je Fico prezident ,a Pellegrini premiér,“ uzatvoril šéf SNS opis budúceho vývoja na politickej scéne. V relácii viackrát pochválil Roberta Fica ako politického matadora, ktorý „by mal kandidovať na prezidentský úrad“.

Potvrdil, že mimoparlamentná SNS bude kandidovať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Ambície neskrýva Andrej Danko ani v regionálnej politickej súťaži. Priznáva, že v hre sú koalície so Smerom a Hlasom. Odmietol ale konkretizovať mená kandidátov na županov. Nevylučuje vytvoriť pred ďalšími parlamentnými voľbami „veľkú“ koalíciu, ktorá by porazila Matoviča, Sulíka a Kollára. A opäť zaznela výzva pre Pellegriniho: „Nech nesníva o vláde so Sulíkom a Kollárom.“ Podľa Danka budú nasledujúce parlamentné voľby o stranách, ktoré majú s vládnutím skúsenosti.

Išiel by Andrej Danko (SNS) v súčasnosti na návštevu Bieloruska, ako to urobil v lete roku 2019? Čo by povedal Alexandrovi Lukašenkovi? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s predsedom mimoparlamentnej SNS Andrejom Dankom.