Kollár radí penzistom, čo s 500 eurovým šekom: Môžete ho predať priekupníkovi

VIDEO: Kollár hovorí penzistom, že môžu predať 500-eurový bonus od vlády priekupníkovi za 400 eur a budú mať hotovosť.

Kollár sa vo svojom plamennom prejave obrátil na penzistov aj opozíciu. Snažil sa presvedčiť poslancov, aby parlament schválil 500-eurový bonus pre seniorov, keď sa dajú zaočkovať. K tomu prihodil minister financií Igor Matovič ponuku sto eur, ktorá by všetkým seniorom mala kompenzovať budúcoročné zvýšenie cien energií. Návrh nemá podporu koaličnej SaS a preto Kollár žiada podporu opotície.

Penzistom odkázal, čo všetko môžu urobiť s 500 eurami od vlády. „Každý deň môžete ísť na trojeurové meníčko do jedálne alebo do nejakej reštaurácie, alebo to môžete dať vnúčikovi, alebo môžete s tým čokoľvek spraviť, môžete to bárs aj predať priekupníkovi za 400 eur a máte cash,“ radí Kollár.

VIDEO: Kollár: Ak opozícia nezahlasuje za náš zákon, okradne tým 870 tisíc dôchodcov o 500 euro. Celé ohnivé vystúpenie Borisa Kollára, ktorým sa snaží presvedčiť poslancov, aby hlasovali o návrhu na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s 500-eurovými šekmi pre seniorov.

Predseda parlamentu vyzval dôchodcov, aby si pozreli, ako hlasovala opozícia pri tomto návrhu. „Keď tento zákon prejde a opozícia ho podporí aj spolu s koalíciou, 870-tisíc dôchodcov dostane 500 eur a ešte 100 eur na elektrinu. A keď to neprejde, tak to sú len také žvásty opozície, ako za vás bojujú, houby s mákem bojujú,“ podotkol Kollár.