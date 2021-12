Matovič nikoho nešetril. Saskárov nazval cynikmi, Fica 7 x bastardom

Najskôr minister financií Igor Matovič (OĽaNO) poslancom vysvetľoval, prečo sú dôležité päťstoeurové očkovacie poukazy. Potom vynadal koaličným partnerom zo SaS. Keď prišla reč na opozíciu, sedemkrát nazval Roberta Fica (Smer) bastardom. No a nakoniec ponúkol sto eur pre každého dôchodcu na energie.

Vyše hodiny Matovič obhajoval svoj návrh na zavedenie päťstoeurového poukazu pre ľudí starších ako 60 rokov, ktorí sa dali zaočkovať, prípadne v krátkom čase podstúpia vakcináciu. „Súboj o presvedčenie najrizikovejších ľudí z pohľadu choroby COVID-19 sme prehrali. Dovolili sme, aby státisíce dôchodcov zblbli ľudia, ktorí ich strašili tým, že očkovaním do nich implementujeme čip, že keď sa zaočkujú, na to zomrú alebo iným spôsobom to poškodí ich zdravie,“ rečnil minister v parlamente.

Pripomenul, že vírus má 14-tisíc obetí, v súvislosti s očkovaním zomrelo sedem ľudí. „Pomer jedna ku dvetisíc je dostatočný argument, že očkovanie funguje,“ prízvukoval.

Na verejnosť sa obracal slovami, že ľudia sa musia zjednotiť s cieľom čo najväčšej zaočkovanosti. „Keď sa budeme voči covidu brániť ako trojhodinové teľa, ktoré ledva stojí na nohách, a nie ako zocelený jeden pluk bojovníkov, ktorí si povedia, že sa voči nepriateľovi zomknú a zvíťazia, tak vidíme výsledky dnes na cintorínoch a v nemocniciach,“ pokračoval.

Potom sa pustil aj do koaličného partnera SaS. Strana Richarda Sulíka povedala päťstoeurovým poukazom nie. „Verím, že v tejto sále sa pri prijímaní zákonov, ktoré majú chrániť život a zdravie, budeme riadiť záujmami spoločnosti,“ dohováral liberálom. „Mrzí ma, že SaS hovorí, že riešenie, ktoré predkladám, nie je dobré, ale mrzí ma, že neponúkajú svoje riešenie. Povedať, že peniaze dajme zdravotníkom a takto sme vyriešili očkovanie dôchodcov, je extrémna hlúposť,“ snažil sa vyvracať argumenty SaS proti poukazom.

Koaličným partnerom vyčíta, že pre nich akoby „život dôchodcu v podstate nemal cenu“. „Ale my nemôžeme ľudí, ktorých oblbli hlupáci, naďalej nechať v objatí hlupákov. Našou povinnosťou je vytrhnúť ich z toho objatia, pretože ich zdravotný stav alebo vek je tak zásadný, že ak by sa infikovali, riskovali by svoj život,“ dodal s tým, že argumenty SaS sú cynické a „život dôchodcu stojí za ochranu“.

Sedemkrát bastard

Po koaličnej SaS sa Matovič pustil do opozičného Smeru. „Niektorí si postavili kampaň na tom, že burcujú v ľuďoch pocit, že riešenie je absolútna sloboda. Získavajú preferencie na základe burcovania tých najnižších pudov. Mrzí ma, že to budú robiť aj naďalej, lebo nedokážu zaujať svojím intelektom. Zároveň klamú v tom, že sloboda jednotlivca v kritických situáciách stojí nad záujmom spoločnosti, ktorej ten jednotlivec je súčasťou,“ pokračoval Matovič.

Konkrétne bývalému viacnásobnému premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) vyčítal, že chce dosiahnuť predčasné voľby. Sedem ráz ho nazval bastardom. „Ľudí používa ako živý štít. Kupoval si ich vianočnými príspevkami, dôchodkami, oni sa k nemu správali s láskou, volili. A keď by im to mal vrátiť, mal by ich vyzývať, aby sa išli zaočkovať, tak ich zváža preplnenými autobusmi z celej republiky a burcuje ich, aby si dali dole rúška,“ povedal minister financií.

A potom Smeru vyčítal, že „rozkradol desiatky miliárd eur, odovzdal Policajný zbor, NAKA bosovi nitrianskej mafie, s otcom toho bosa sa stretáva potajme na chalupe a radí sa, ako ho dostať z väzby“.

Pripomenul Ficovi aj informácie o jeho infikovaní vírusom na dovolenke. „Je zbabelý, aby dobrovoľne napochodoval do basy. Radšej zneužíva ľudí, aby mu nejakým zázrakom pomohli zostať na slobode,“ dodal Matovič.

Sto eur na energie

Najmä opozícia však žiada, aby vláda pomohla dôchodcom s platením čoraz vyšších cien energií. „Sme otvorení pridať nejaký bonus pre všetkých dôchodcov, bez ohľadu na to, či budú zaočkovaní, alebo nebudú zaočkovaní, na energie,“ vyhlásil Matovič s tým, že by to stálo približne 110 miliónov eur navyše. Dôchodcovia by teda mohli dostať sto eur, aby vykryli vyššie náklady na energie.

Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár vyhlásil, že Sme rodina nebude za povinné očkovanie, a vyzval všetkých občanov, aby sa dali zaočkovať. „Vítam, že to minister financií robí takto a že to nechce nakázať, s tým by som mal problém,“ podotkol Kollár.

Poslanci nakoniec o návrhu nehlasovali vo štvrtok večer. Hlasovanie preložili na piatok dopoludnia.