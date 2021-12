foodpanda nie je len o rozvážaní jedál

Minulú zimu sme si zvykli na kuriérov s taškami s jedlom v uliciach, donášky do našich domácich kancelárií. V lete sme si mysleli, že sa už snáď vrátime do normálu, ale nie… situácia sa opakuje.

Rok 2021 je iný ako 2020

Jeden zásadný rozdiel oproti zime roku 2020 tu je. Na Slovensko prišiel v septembri nový hráč – donášková služba foodpanda. Pre reštaurácie a ich zákazníkov prináša benefity, ktoré ďaleko presahujú súčasnú „dobu kovidovú“. A nielen pre nich. Okrem donášky jedla prišla aj s konceptom online supermarketu – prevádzkuje pandamarket, z ktorého si možno z pohodlia domova, alebo kancelárie, objednať to, čo práve potrebujete – tisíce položiek, ktorých zloženie a množstvo sa mení podľa záujmu zákazníkov. Od potravín, cez drogériu, potreby do domácnosti, domácich miláčikov až po vianočné darčeky.

Keďže ide o vlastnú službu foodpandy – vrátane vlastných menších dodávateľov, predovšetkým v sortimente pečiva, mliečnych výrobkov či údenín – je pandamarket schopný pružne reagovať na meniaci sa dopyt zákazníkov a zároveň pripravovať cenovo atraktívne ponuky, ktoré zákazník nájde iba tu. Všetko kuriéri doručia v čo najkratšom možnom čase, ktorý sa ráta doslova na minúty. „pandamarket príde s vaším nákupom až k vám s garantovanou rýchlosťou od 20 minút od potvrdenia objednávky,“ hovorí jeho riaditeľ Mikolaj Komorowski.

S obrovskými skúsenosťami na Slovensko

U nás je foodpanda síce nováčik, no v zahraničí gigant s obrovskými skúsenosťami z viac ako 50 krajín. Lebo v toľkých materská firma foodpandy, spoločnosť Delivery Hero, pôsobí. Nemusíme ani chodiť ďaleko – v Česku funguje donášková služba úspešne už roky pod názvom Dáme jídlo, a je najväčším doručovateľom jedla u našich susedov, a vo februári vznikol koncept Dáme market.

„Počas mesiaca máme v Česku 3 milióny nákupov a stále rastieme. Pokrývame 60 percent populácie – to je viac, ako majú niektorí operátori,“ dodáva CEO foodpanda Filip Fingl s úsmevom.

Všetky skúsenosti a know-how môžeme využívať teraz aj my na Slovensku. Za krátky čas svojho pôsobenia začala foodpanda doručovať jedlo z gastroprevádzok po celej krajine, momentálne je to vo všetkých krajských mestách a v Martine. pandamarket je zatiaľ otvorený na troch miestach v Bratislave, a to v Petržalke, Starom Meste a Karlovej Vsi, ale foodpanda už teraz pracuje na vízii dostať pandamarkety na celé Slovensko, do väčších aj menších miest.

Tam, kde kvôli vzdialenosti doručenia nie je dostupný tovar z pandamarketu, spolupracuje foodpanda s Tesco Expres. V Bratislave si možno tovar cez foodpandu objednávať aj z jeho 11 pobočiek, a momentálne sa už rozbehla spolupráca s Tesco Expres v Trnave a v Žiline.

Zodpovednosť preberá foodpanda

Čo je najdôležitejšie pri objednávaní cez donáškovú službu? Pri jedle určite to, aby ho doručili rýchlo a v stave, v akom ho v reštaurácii uvarili. Tu je určite doručovanie jedál cez foodpandu dobrou voľbou pre obidve strany – zákazníkov, aj reštaurácie. foodpanda doručuje jedlá v priemere do 30 minút, a priemerný čas transportu objednávky je 10 minút. Navyše preberá zodpovednosť za dodávku, a to už od odovzdania jedla kuriérovi. „Spokojný zákazník je najlepšia reklama, preto nám záleží na tom, aby dostal to, čo očakáva. Ak objednávka nedorazí v požadovanej kvalite, promptne to riešime.“ Ak sa s objednávkou niečo nepodarí, má foodpanda podľa Filipa Fingla pre zákazníkov pripravené viaceré kompenzácie.

V súčasnosti je pri doručovaní akéhokoľvek tovaru či jedla dôležitá bezpečnosť a zdravie, a bezpečie zákazníkov je pre každého z foodpandy prioritou. Zamestnanci v priebehu vybavovania každej objednávky dodržiavajú všetky zdravotné a bezpečnostné opatrenia a krédom spoločnosti je: „Na nás sa môžete spoľahnúť!“

Mentori, alebo parťáci

Reštaurácie však môžu využívať aj množstvo ďalších benefitov, ktoré foodpanda ponúka, a ktoré sú užitočné a hodia sa, aj keď súčasná pandémia pominie.

Partnerským podnikom napríklad pomôže s nastavením ich profilu na stránke foodpandy, odporučí vhodné menu. „Povieme im napríklad, nevarte týchto 30 jedál, je to zbytočné, varte len tieto, lebo tie si vaši zákazníci objednávajú,“ vysvetľuje Filip Fingl.

Ďalšou výhodou pre partnerské podniky je možnosť propagácie. Aby ju vedeli robiť efektívne, na to nemá väčšina reštaurácií porovnateľné skúsenosti, ľudí a v súčasnosti ani peniaze. So špecialistami z oblasti obchodu, logistiky a marketingu foodpandy, ktorí sú partnerským prevádzkam k dispozícii, to ide ľahšie.

Odborníci reštaurácie pravidelne navštevujú a vedia poradiť, ako získavať nových zákazníkov a starať sa o tých, ktorých reštaurácia má. „Sme niečo ako mentori alebo parťáci. Vieme poradiť, ako pracovať so zákazníkmi, pripraviť spoločné marketingové kampane pre ich špeciálne produkty,“ vysvetľuje Tomáš Kýček, Head of Sales foodpanda Slovensko.

To isté sa týka aj digitalizácie a personalistiky – aj v tejto oblasti má foodpanda špecialistov, ktorí dokážu reštauráciám pomôcť nastaviť systémy, a dokonca aj pomôcť s rýchlym dodaním ľudí na voľné pozície v prevádzkach.

Lacnejšie nákupy cez e-shop

Služba, ktorá síce zdanlivo nesúvisí s doručovaním, ale určite ju mnohé podniky ocenia, je prístup do e-shopu foodpandy. V ňom môžu partnerské reštaurácie kupovať za zvýhodnené ceny napríklad obaly, dokonca im urobia aj obrandované, ale aj suroviny, vybavenie kuchyne a reštaurácie, a veľa iných vecí. Aj takto im chce spoločnosť uľahčiť život. „Reštaurácii vieme dodávať suroviny lacnejšie, čiže ak sa sústredí naozaj na to, čo si zákazníci reálne objednávajú a ešte má aj výhodnejšiu cenu surovín na prípravu jedál, jej ekonomika môže byť zrazu úplne iná,“ vysvetľuje F. Fingl.

Keďže foodpanda prevádzkuje nielen rozvoz z reštaurácií, ale aj vlastný pandamarket a tiež spolupracuje s obchodmi, majú jej partneri, teda producenti a lokálni dodávatelia, veľkú šancu, že ich produkty rýchlo nájdu svojich odberateľov. Pretože jedným zo základných pilierov obchodnej filozofie foodpandy je rýchlosť doručenia ku koncovému klientovi.

„Veľmi často dostávam otázku, v čom chceme byť iní a lepší ako ostatní, ktorí už na slovenskom trhu pôsobia. Vždy poviem – nejdeme zisťovať, ako segment funguje. To už urobili tí pred nami. My chceme ľuďom šetriť čas,“ uzatvára F. Fingl.

