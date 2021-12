Dve budúce mamičky skončili na pľúcnej ventilácii. Nemuseli

Benefitom očkovania proti COVID-19 je, že priebeh ochorenia bude miernejší. Za dva roky boja s pandémiou o tom už existujú dôveryhodné údaje. Platí to aj pri budúcich mamičkách.

Hospitalizácia rodičiek s ochorením COVID-19 v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice už nie je žiadnou výnimkou. Niektoré skončili „len“ na vysokoprietokovom kyslíku. V nemocnici, žiaľ, už mali prípady tehotných žien, ktoré potrebovali umelú pľúcnu ventiláciu.

Riešením je vakcinácia, ktorá je bezpečná pred aj počas tehotenstva. „Keďže verím odborníkom, bola to jednoznačná voľba. Druhú očkovaciu dávku som podstúpila v 8. mesiaci tehotenstva. Ja, aj moja dcérka, sme v bezpečí. Myslite na svoje deti,“ odkazuje prvorodička Tatiana.

Tehotná žena má vyššiu pravdepodobnosť závažnejšieho priebehu infekcie ako netehotná. Mnohé totiž zápasia s tehotenskou obezitou, cukrovkou, či vysokým krvným tlakom – sú to všetko rizikové faktory závažnejšieho priebehu COVID-19. „Pokiaľ má žena syndróm dychovej tiesne, je potrebné ukončiť tehotenstvo cisárskym rezom, pacientku hospitalizovať podľa závažnosti stavu a pristúpiť ku kyslíkovej terapii,“ hovorí prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Peter Urdzík.

Jeho slová znásobuje kolega Ján Michlík, primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorý v aktuálnej tretej vlne pandémie musel rozhodnúť o napojení dvoch budúcich mamičiek na pľúcnu ventiláciu. „Jednu sme úspešne vyliečili, zotavuje sa doma. Stav druhej mamičky si stále vyžaduje umelú podporu dýchania. Po prijatí na naše oddelenie bolo tehotenstvo ukončené cisárskym rezom. U oboch týchto pacientok došlo k rozvoju ťažkého covidu v súvislosti s vyšším stupňom tehotenstva. Je smutné, že počúvame, že im očkovanie často neodporučil gynekológ,“ hovorí primár Michlík.

Prvé tri mesiace tehotenstva sú najrizikovejšie, vtedy sa neodporúča ani vakcinácia proti koronavírusu, zvyšok tehotenstva je však pre očkovanie bezpečný. V prvom trimestri je možné očkovať len rizikovú pacientku s pridruženou diagnózou po konzultácii s odborníkom. „Vakcináciu proti COVID-19 v gravidite jednoznačne odporúčame, a to aj pre dojčiace ženy, ako aj tie, ktoré plánujú otehotnieť, pretože do tehotenstva vstúpia už s určitým imunitným statusom,“ vysvetľuje prednosta Urdzík.

Budúcim mamičkám, ktoré sa covidovej infekcii nevyhli, radí: „Ak sa ochorenie prejaví len nádchou, odporúča sa domáca liečba a po 10 dňoch tehotná žena kontaktuje svojho gynekológa. V prípade závažnejšieho priebehu je nevyhnutné vyšetrenie na ambulancii, kde odborníci rozhodnú o prípadnom prijatí do nemocnice.“

Od začiatku pandémie košickí pôrodníci pomohli na svet 73 novorodencom, ktorých mamičky mali pozitívny test na koronavírus. Aj mamička, ktorá sa infikovala ochorením COVID-19 krátko pred pôrodom, môže dojčiť. „Materským mliekom sa koronavírus neprenáša. Mamička ale musí dodržiavať prísnejšiu hygienu, často si umývať ruky, dodržať od dieťatka odstup a nosiť rúško. Ak má infekčné príznaky: teploty a kašeľ, do času, kým nepominú, sa žiaľ, na krátky čas od dieťatka oddelí, ale presne stanovením cyklu replikácie vírusov už dnes vieme, kedy môže mamička opäť bezpečne dojčiť. Všetko je oveľa jednoduchšie, ak by bola mamka zaočkovaná,“ hovorí Peter Krcho, primár Neonatologického oddelenia, podľa ktorého očkovaná mamička chráni svoje dieťa protilátkami priamo cez placentu – krvnou cestou, protilátkami, ktoré sa dostávajú do materského mlieka, ako aj špecifickými látkami, ktoré sa v ňom nachádzajú a bránia množeniu všetkých, nie len covidových vírusov na slizniciach bábätka.