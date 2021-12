Kto buchne po stole? Heger alebo Čaputová?

Denne umierajú desiatky ľudí zbytočne. „Je to najtragickejšie obdobie Slovenska, za ktoré sa politici raz budú hanbiť,“ povedal v podcaste Marián Repa.

Koalícia, ktorú ničia vnútorné konflikty. A opozícia, ktorá sa rozhodla bezhlavo získavať hlasy voličov. Rozdelená krajina, ktorej nedokážu pomôcť tí, ktorí to sľubovali. Tisíce obetí, a týždne, ktoré nebudú lepšie.

„Ak raz pandémia skončí, budú sa všetci veľmi hanbiť, že nenašli rozumné riešenia,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Na ťahu je podľa neho premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý „by mal buchnúť po stole, a zjednotiť politickú scénu v mene záchrany ďalších životov“.

Je skeptický, či to predseda vlády urobí, a najmä či to dokáže. Podľa komentátora denníka Pravda sa Slovensko dostáva mimo strednú Európu, a rozvadenosťou politikov smeruje skôr na Balkán. Situáciu prirovnáva k ére Mečiara, a vidí ju oveľa horšie.

„Aktuálne politické súboje nemajú víťaza, zostávajú len porazení,“ dodal Repa. Ako východisko zo situácie označil návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý chce dať seniorom 600 – eurové poukážky za to, že budú ochotní dať sa očkovať.

„Ak to reálne chce, tak musí rokovať s Petrom Pellegrinim (Hlas) o podpore,“ konštatoval komentátor v podcaste. Dáva otáznik nad Matovičovou výbavou vyjednávača: „Pellegrini je jeho posledná nádej, musí potlačiť odpor, a rokovať s ním. Inak prehrá.“

Repa návrh Matoviča neodsudzuje, naopak označuje ho za dobrý. Podľa neho ponúka ďalšiu dobrovoľnú možnosť pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva dať sa zaočkovať.

„Vakcinácia nie je definitívne riešenie, ale je to voľba ako zabrániť zbytočným ľudským obetiam,“ konštatoval. To, že k ústupkom vyzval Matoviča líder Hlasu, nie je náhoda: „Pellegrini sa potrebuje odlíšiť od Smeru, a chce získať koaličný potenciál,“ vysvetľuje v podcaste Repa. Kľúč k dohode je v osobe Matoviča, ktorý podľa komentátora nedostatočne vyjednával v otázke šekov pre seniorov. Repa mu dáva ešte šancu, ale musí zabudnúť na vlastnú politiku „anti-Smeru“.

Kto zjednotí politickú scénu? Premiér Eduard Heger alebo prezidentka Zuzana Čaputová? Prečo to dokázalo Slovensko pri vstupe do EÚ, a nedokáže to v boji s pandémiou? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s komentátorom denníka Pravda Mariánom Repom.