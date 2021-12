S ukončením lockdownu nerátajte. SaS bude mať proti sebe aj konzílium odborníkov

Počas víkendu Konzílium odborníkov spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO) hodnotí výsledky lockdownu. Ten platí na Slovensku od 25. novembra. V piatok premiér Eduard Heger (OĽaNO) pripomenul, že „táto doba je náročná a výrazne mení pohľady na svet a naše zmýšľanie“. V pondelok zasadne koaličná rada, vypočuje si odporúčania a politici by sa mali dohodnúť, čo s lockdownom. Ak bude pokračovať, tak v akej forme? Pri jeho vyhlasovaní vláda niekoľko dní váhala, kým rozhodla, že obmedzí pohyb všetkým bez ohľadu na ich očkovací status. V stredu by mala vláda vyhlásiť nové pravidlá a tie začnú platiť vo štvrtok.

Zatiaľ je však rezort zdravotníctva i Úrad vlády SR skúpy na slovo, ktoré by sa malo týkať opatrení v najbližších dňoch. Na otázky neodpovedala priamo ani jedna inštitúcia. Podľa zdrojov denníka Pravda si vyhradil právo podávať informácie o ďalšom vývoji lockdownu úrad vlády. Podľa Hegera by mal o ďalších opatreniach rozhodnúť trend.

Slovensko sa momentálne pohybuje v počte úmrtí na špici. Po Maďarsku, Gruzínsku, Chorvátsku, Trinidade a Tobagu a Bulharsku zomiera na Slovensku na covid najviac ľudí na stotisíc obyvateľov. Národné centrum zdravotníckych informácií v sobotu oznámilo, že na covid na Slovensku zomrelo dosiaľ 14 771 ľudí. V stredu to bolo 103 a vo štvrtok 90 obetí. V piatok ich pribudlo 75.

Od vyhlásenia núdzového stavu vzrástol počet hospitalizovaných na 3 408 a pribudli aj ľudia na umelej pľúcnej ventilácii, podľa sobotňajších čísiel je ich 297. Aktuálne do nemocníc prichádza viac ako tristo covidových pacientov denne.

Alena Koščálová, primárka infektológie Univerzitnej nemocnice Bratislava a členka Konzília odborníkov, pre Pravdu podotkla, že na číslach v nemocniciach sa ešte tvrdé opatrenia pre všetkých nemohli prejaviť. No dodala, že na raste nových pozitívnych prípadov už áno.

Pri trende denných prírastkov novoinfikovaných je Slovensko druhé najhoršie na svete. Na stotisíc obyvateľov majú viac prírastkov len v 80-tisícovej Andorre. Za posledný týždeň pribudlo na Slovensku 61 515 pozitívnych prípadov, pričom za týždeň predtým to bolo 57 992. Sedemdňová pozitivita je bezmála na 35 percentách. Znamená to, že za posledných sedem dní vyšiel pozitívny test každému tretiemu testovanému.

„Nečakali sme, že sa lockdown okamžite odrazí na hospitalizáciách. To, že budú rásť, sme očakávali. Čo čakáme, je sploštenie krivky, no ani to zatiaľ jednoznačne nevidíme,“ spresnila Koščálová.

Jednoznačné nie lockdownu hovorí minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Je presvedčený, že bola chyba na dva týždne ho prijať pre všetkých, a dodal, že v stredu bude hlasovať proti lockdownu pre všetkých. Je rozhodnutý, že na koaličnej rade nebude vetovať pokračovanie lockdownu v prípade, ak by sa uvoľnili opatrenia pre očkovaných.

V SaS vidia priestor na zmiernenie opatrení

„Trend nevyzerá tak, že by sme zmenili svoj postoj – teda uvoľnili opatrenia pre zaočkovaných a súčasne zvýšili kontrolu štátu, aby opatrenia boli dodržiavané,“ dodala šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS). Podľa nej možno takýto krok spraviť aj v aktuálnej situácii.

„Myšlienka slobodnejších opatrení pre zaočkovaných zvýšila záujem o očkovanie. Keď sa niekto zaočkuje, tak už o dva týždne je o päťdesiat percent imúnnejší,“ spresnila.

Konzílium odborníkov však prízvukuje, že v momentálnej situácii nie je priestor na uvoľnenie opatrení pre očkovaných, pretože na Slovensku je stále zaočkovaných len 43 percent populácie.

„Koľko zaočkovaných je infikovaných? To, že očkovanie chráni proti ťažkému priebehu ochorenia, vidíme v nemocniciach, menej však chráni pred samotnou infekciou. Preto najmä v situácii, keď máme na Slovensku intenzívne komunitné šírenie, máme pomerne vysoký počet nakazených aj medzi zaočkovanými,“ spresnila Koščálová.

Lekár a šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský, ktorý pôsobí vo Fakultnej nemocnici v Nitre, hovorí, že sa zopakuje situácia z druhej vlny, keď zomieralo sto ľudí denne. V nasledujúcich týždňoch bude podľa neho počet obetí rásť. „Vyblokované zdravotníctvo má a bude mať vysoký počet obetí,“ podotýka.

Hoci sa záujem o očkovanie mierne zvýšil, stav v Čakárni neodráža rizikovosť populácie. Najviac záujemcov o prvú dávku je vo vekovej skupine do 17 rokov, kde na vakcínu podľa piatkových údajov čakalo 637 záujemcov.

Naopak, u ľudí starších ako 60 rokov bolo len 58 čakateľov. Práve u tejto skupiny sa skloňuje možnosť povinného očkovania. Dôvodom je, že práve starší ľudia končia s covidom v nemocnici a zhruba 400-tisíc seniorov nie je zaočkovaných ani prvou dávkou.

Pravda oslovila viacerých členov Konzília odborníkov ešte pred samotným zasadnutím, vtedy ani jeden nechcel verejne komunikovať svoj názor. No z neoficiálnych odpovedí vyplýva, že konzílium bude trvať na pokračovaní prísnych opatrení pre všetkých. Jeden príklad z odpovedí: „Lockdown pomohol, ale situáciu nezvrátil.“