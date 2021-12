Kolíkovej kladivo na obranu zdravotníkov. Má sa týkať aj ďalších povolaní

VIDEO: Ministerka Mária Kolíková o zákone proti hoaxom.

Lekári, zdravotné sestry, predavači, novinári, ľudia zaoberajúci sa verejným zdravím, ale aj všetci ostatní, ktorí sú kvôli svojej práci obťažovaní, slovne či fyzicky napádaní, dostanú zvýšenú ochranu. Takéto útoky sa budú trestať prísnejšie. Po novom má byť navyše trestné aj podnecovanie nenávisti voči ľuďom pre ich zamestnanie. Navrhuje to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) v novele Trestného zákona, ktorú posunula na pripomienkovanie.

„Vyhrážali sa, že ma podpália zaživa s benzínom,“ priznal neúmyselne v júni profesor Vladimír Krčméry pred začiatkom tlačovej besedy s s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO) a ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO). „Zabíjate ľudí, na covid nikto nezomrel! Vy vrahovia jedni! Váš čas zúčtovania sa blíži! Budeme vás loviť,“ kričali zas v júli ľudia pred bytovkou infektológa Pavla Jarčušku. Podobným útokom čelil vedec Pavol Čekan či hlavný hygienik Ján Mikas, ktorého navyše na jeseň prívrženci opozičných kotlebovcov symbolicky obesili pred sídlom Úradu verejného zdravotníctva.

„Takéto prejavy v demokratickej spoločnosti Policajný zbor akceptovať nebude. Som zástanca toho, že ak sa dozvieme o takýchto konaniach, tak Policajný zbor má tieto konania stíhať,“ vyhlásil v utorok policajný prezident Štefan Hamran s tým, že v prípade útokov na Jarčušku polícia obvinila z výtržníctva dvoch mužov a jednu ženu.

Zdravotnícki pracovníci pri výkone svojej práce požívajú už od 1. januára 2017 status chránenej osoby. V praxi to znamená, že verbálne alebo fyzické útoky sú posudzované ako závažnejší spôsob konania a hrozí za ne vyššia trestná sadzba.

Ministerka spravodlivosti však navrhuje, aby sa podobne posilnila ochrana všetkých, ktorí čelia nenávisti pre svoje povolenie alebo funkciu. Do pripravovanej novely Trestného zákona preto pridala nový trestný čin – podnecovanie vzbudzujúce nenávisť.

„Kto podnecuje proti inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie, alebo pre dodržiavanie opatrení uložených na zabránenie šírenia nákazlivej choroby, spôsobom, ktorý vyvoláva u časti obyvateľstva nenávisť vzbudzujúcu dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život, alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky,“ uvádza sa v návrhu, ktorý Kolíková v utorok posunula na medzirezortné pripomienkové konanie.

V prípade veľkej škody, ťažkej ujmy na zdraví, smrti alebo v čase núdzového stavu môže človek podnecujúci nenávisť dostať trest až na osem rokov. „Reagujeme na aktuálny nárast útokov voči lekárskemu personálu, učiteľom, bezpečnostným zložkám, novinárom, ale aj zamestnancom podnikov poskytujúcich tovary a služby potrebné pre každodenný život. Medzi osobitné motívy spáchania trestného činu zaraďujeme aj spáchanie trestného činu pre výkon zamestnania, povolania alebo funkcie. Spáchanie trestného činu z osobitného motívu zvyšuje trestnú sadzbu,“ vysvetlila Kolíková na stredajšej tlačovej besede.

Ochrane ľudí čeliacim takýmto útokom by malo podľa Kolíkovej pomôcť navyše aj zavedenie nového trestného činu. Ten bude namierený proti ľuďom, ktorí k podobným útokom motivujú iných vyvolávaním nenávisti. „Zároveň navrhujeme aj nový trestný čin, ktorý reaguje na podnecovanie nenávisti a stupňujúce sa útoky, vzhľadom na to, že narastá nebezpečnosť týchto prejavov a môžu vyústiť do niečoho oveľa vážnejšieho,“ priblížila Kolíková.

Tieto zmeny sú súčasťou veľkej novelizácie Trestného zákona. Predložený návrh ministerka označila za prenastavenie ideológie Trestného zákona, ktorý je dnes podľa nej vo veľkej miere postavený na tom, že vždy je na mieste uloženie trestu odňatia slobody.

„Sme presvedčení, že v tomto sme sa ako spoločnosť už posunuli ďalej a je čas pozrieť sa iným spôsobom aj na sankcie, ktoré sú v trestnom práve. Prichádzame preto s komplexným prehodnotením nastavenia trestných sadzieb podľa princípu ,k slabším nech sme miernejší, k silnejším nech sme prísnejší',“ vyhlásila Kolíková. V prípade schválenie jej návrhu parlamentom by mali pripravované zmeny začať platiť od 1. júna 2022.