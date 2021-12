Povinné očkovanie ľudí nad 60? Podľa Hegera je to kľúč k porazeniu covidu

O pandémii by mal podľa premiéra rozhodovať ten, kto má za to zodpovednosť a má sa radiť s odborníkmi. Nie je to vec politického názoru, ale faktov a skúseností. Koalícia by v tomto mala byť jednotná. Tvrdí tiež, že ak chceme na Slovensku pozitívnu zmenu, tak sa reformy musia urobiť, a to s plnou podporou koalície.

Cieľom premiérovej práce je podľa jeho vlastných slov urobiť zo Slovenska krajinu, v ktorej budú ľudia radi žiť. Konštatuje však, že koalícia si sama hádže polená pod nohy.

„Veľké polená nám hádže pod nohy opozícia, ktorá je ochotná pre vlastný úspech obetovať i životy svojich voličov. A polená hádže každý, kto seje hnev a rozbroje, kto neprináša riešenie, ale iba ukazuje prstom,“ poznamenal Heger. Deklaruje, že žiadne poleno nezastaví jeho odhodlanie, nenechá sa zastrašiť, ani odradiť.