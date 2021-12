Hygienici vedú vojnu s Gröhlingom: Doplatia na to školy?

Konzílium odborníkov navrhovalo uzavrieť druhý stupeň základných škôl a stredné školy už v novembri. Minister sa proti plošnému prerušeniu vyučovania postavil ešte minulý týždeň, jeho strana na koaličnej rade tento nápad vetovala.

Stredoškoláci v piatok priniesli do Národnej rady, na Úrad vlády aj ministerstvo školstva memorandum, v ktorom žiadajú, aby Gröhling do Vianoc uzavrel druhý stupeň a stredné školy na celom Slovensku a tak zabránil rozširovaniu nákazy koronavírusom. „Keby minister už zavrel školy v novembri, po prázdninách 10. januára sme sa do nich všetci bez problémov mohli vrátiť. Teraz to nebude možné, už len preto, že regionálni hygienici vo vyhláškach zatvárajú školy do odvolania,“ upozornil prezident Aliancie stredoškolákov Kristián Krivda.

„Keby minister školy zatvoril plošne, po Vianociach by ich mohol aj plošne otvoriť. Teraz to brzdia regionálni hygienici,“ dodal.

„Sme proti dlhodobému zatváraniu. Nechceme byť doma do mája ako minulý školský rok ani rušiť maturity. Ale treba obmedziť mobilitu, aby študenti nemigrovali medzi okresmi, nestretávali by sa napríklad v autobusoch,“ hovorí Krivda. V pondelok 20. decembra sa začínajú vianočné prázdniny. Z údajov ministerstva školstva vyplýva, že PCR testy robené na základe samotestov v školách každý týždeň odhalia 13-tisíc pozitívnych detí.

„Moja dcéra, študentka štvrtého ročníka na Gymnáziu Česká, minulý školský rok trávila niekedy aj sedem hodín cez deň pri počítači, izolovaná od rovesníkov, bez možnosti mimoškolských aktivít a podobne. Predstava, že tak bude tráviť ďalšie mesiace, je pre ňu ťažko únosná,“ povedala pre Pravdu autorka petície proti plošnému zatváraniu škôl v okresoch Bratislavského kraja Katarína Chlupisová Jenčová. Zatvorenie škôl považuje za nešťastné riešenie situácie. Signatári, medzi ktorými sú okrem žiakov aj učitelia, reagujú, že v niektorých školách nie je žiadny pozitívny žiak, preto v nich nemá význam vyučovať na diaľku. Tiež, že rozhodnutie je podľa nich nespravodlivé voči deťom, ktoré sú zaočkované.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva kontruje, že počet pozitívnych na 100-tisíc obyvateľov za sedem dní je v Bratislavskom kraji momentálne tretí najhorší na Slovensku. „Prerušenie prezenčnej výučby na školách treba považovať za jeden z efektívnych prostriedkov na zníženie miery šírenia infekcie medzi deťmi navzájom i medzi deťmi a dospelými v ich okolí,“ obhajuje rozhodnutie hygienikov hovorkyňa Nosálová. „Akúkoľvek kritiku a spochybňovanie tohto opatrenia považujeme za nenáležité, tendenčné až cynické,“ hnevajú sa hygienici.