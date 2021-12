Lockdown sa má predĺžiť, očkovaní budú mať od 17. decembra výhody

Po 16. decembri by sa mohli otvoriť všetky obchody, a to pre očkovaných a po prekonaní koronavírusu. Esenciálne obchody by naďalej fungovali pre všetkých. Ďalšie uvoľnenie opatrení by malo prísť po 25. decembri, týkať by sa malo cestovného ruchu. Zatvoriť sa však opäť majú obchody okrem esenciálnych.

Minister podľa návrhu odborníkov tiež odporučí v termíne od 16. decembra zvýšiť intenzitu kontrol práce z domu, ale aj zavedenie režimu OTP na diaľkových autobusových a vlakových linkách.

V termíne od 17. do 24. decembra navrhne, aby v rámci základného režimu fungovali esenciálne obchody do 22.00 h, pričom na 25 štvorcových metrov by mala byť jedna osoba.

V režime OP navrhne minister v termíne od 17. do 24 decembra otvorené všetky obchody vrátane obchodov v nákupných centrách, pričom na 15 štvorcových metrov by mohla byť jedna osoba. U kaderníka, holiča či na pedikúre by mala byť jedna osoba na 25 štvorcových metrov.

Video: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský k lockdownu.

Od 25. decembra do 9. januára by mali byť hotely v režime OP zaplnené na 75 percent kapacity s povinnosťou mať PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test, nie starší ako 48 hodín od doručenia výsledku z mobilného odberového miesta.

Reštaurácie hotelov budú môcť vydávať jedlo len cez okienko alebo na izbu. Spoločné priestory hotelov navrhuje ministerstvo zdravotníctva nechať zatvorené.

Na bohoslužbách by mohlo byť v režime OP maximálne 30 osôb alebo jedna osoba na 25 štvorcových metrov. Otvorené by mali byť aj lanovky a vleky, kabínkové lanovky by mali byť uzavreté. Minister navrhuje v režime OP v termíne od 25. decembra do 9. januára ponechať otvorené aj fitnescentrá, a to s obmedzením buď šesť osôb, alebo jedna osoba na 25 štvorcových metrov.

Taktiež v termíne od 25. decembra do 9. januára by mali fungovať len esenciálne obchody, teda zatvoriť by sa mali opäť neesenciálne obchody, ale aj základné prevádzky starostlivosti o ľudské telo. Predajne obuvi a domácich potrieb by nemali patriť medzi esenciálne obchody.

Mobilita sa počas lockdownu znížila

Mobilita obyvateľov Slovenska po zavedení lockdownu sa znížila. Tento pokles však nedosahuje takú úroveň, akú zaznamenali pri rovnakých protipandemických opatreniach na začiatku roka 2021.

Informoval o tom na tlačovej konferencii k epidemickej situácii riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík. Rovnaký trend vidno aj pri návštevnosti obchodov a využívaní možnosti práce z domu. „Mnohé opatrenia sú nastavené tak, ako boli v januári, avšak nevidíme také úrovne poklesu mobility, ako to bolo v januári,” uviedol Mišík.

Mišík doplnil, že rezort zaznamenal za posledných 10 dní mierny pokles v počte nových prípadov koronavírusovej infekcie. Pri interpretácii sú však opatrní, nakoľko ľudia sa práve kvôli lockdownu testujú menej. Čo sa týka hospitalizácií a úmrtí, ich počet rastie. Vyrovnáva sa tiež veková skladba pacientov.

Pozitívne Mišík hodnotí fakt, že počet výjazdov ku covid pacientom klesol na úroveň obdobia pred tromi týždňami. Podľa jeho slov ide o prvý ukazovateľ, že situácia sa mierne zlepšuje. Stále je však zdravotnícky systém pod enormnou záťažou, v nemocniciach leží približne 3 500 hospita­lizovaných. Viaceré kraje dosiahli maximálne úrovne naplnenosti nemocníc z druhej vlny.