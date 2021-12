ONLINE: V USA sa denný počet nákaz opäť prehupol cez 100-tisíc

Spojené štáty sa vrátili do obdobia spred dvoch mesiacov, znovu zaznamenávajú viac ako sto tisíc nakazených denne. Pred rokom však na tom boli oveľa horšie.

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Kompletný zoznam pravidiel - Oranžová fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri vstup do zamestnania: režim OTP prevádzkové hodiny bez obmedzenia Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri vstup do zamestnania: režim OTP prevádzkové hodiny bez obmedzenia hromadné podujatia: režim OP: max 200 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max 20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 200 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 200 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 50 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: bez limitu, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané, pre ostatné zariadenia max 10 osôb OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 50 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP prevádzkové hodiny od 5. do 22. h OP: kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy; osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny; osoby po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní; deti mladšie ako 2 roky; deti 2 až 12 s testom Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h

6:29 V dôsledku koronavírusovej pandémie došlo k narušeniu systémov zdravotnej starostlivosti, čo viedlo k výraznému nárastu úmrtí na maláriu. Vo svojej výročnej správe o malárii to v pondelok uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej sa však najhorší možný scenár podarilo odvrátiť.

Malária vlani zabila vo svete viac ako 627-tisíc ľudí, prevažne malých detí v najchudobnejších častiach Afriky, vyplýva zo správy. To je výrazne viac než 224-tisíc potvrdených úmrtí, ktoré si v Afrike od začiatku pandémie vyžiadalo ochorenie COVID-19, informuje agentúra Reuters.

Podľa údajov WHO zomrelo v roku 2020 vo svete o 69-tisíc viac ľudí chorých na maláriu ako v predchádzajúcom roku. Približne dve tretiny týchto úmrtí spôsobili obmedzenia prijaté počas pandémie, ktoré prerušili poskytovanie prevencie, diagnostiky a liečby tejto infekčnej choroby prenášanej komármi.

6:15 V Spojených štátoch v uplynulom týždni pokračoval nepriaznivý vývoj epidémie COVIDU-19 a priemer novo odhalených infekcií koronavírusom sa tu približne po dvoch mesiacoch vrátil nad hranicu 100 000 prípadov na deň.

Podľa štatistík denníka The New York Times (NYT) v pondelok pripadalo na každý z posledných siedmich dní približne 110 000 nákaz, podľa čísiel Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) dokonca 120 000. Nový variant vírusu nazvanú omikron odhalili testy v tretine amerických štátov. Starosta New Yorku Bill de Blasio oznámil, že sa chystá vyhlásiť povinné očkovanie pre všetkých zamestnancov v súkromnom sektore.

Okrem denných počtov infekcií rastie aj bilancia hospitalizácií s COVIDOM-19, ktorá je aktuálne v krajine s 330 miliónmi obyvateľov tesne pod 60 000. Obidva ukazovatele sú stále na hodnotách výrazne pod maximami z minulej zimy, avšak do najbližších týždňov sa predpokladá ďalší rast. USA medzitým stále evidujú viac ako 1 000 úmrtí spojených s COVIDOM-19 za deň, pričom celkový počet hlásených obetí je takmer 790 000.

Nový rozmach epidémie prichádza po pomerne silnej letnej vlne, ktorá tvrdo zasiahla najmä juh zeme a vyhnala počty mŕtvych až nad 2 000 denne. Následne v druhej polovici októbra prírastky nákaz klesli k 70 000 na deň, k nízkym hodnotám zo začiatku leta sa ale nevrátili. Momentálne sa nákaza najviac šíri na severe USA v štátoch New Hampshire, Minnesota, Michigan a Wisconsin.

Celkovo v 17 amerických štátoch sa v posledných dňoch potvrdil výskyt koronavírusového variantu omikron, ktorý stojí za prudkým zhoršením epidemickej situácie v Juhoafrickej republike. Pri novej podobe vírusu panujú obavy, že by mohla byť agresívnejšia ako tie predchádzajúce, akékoľvek závery v tomto smere sú ale zatiaľ podľa expertov predčasné. V USA už testy odhalili omikron aj u ľudí, ktorí v poslednej dobe neboli v zahraničí, čo nasvedčuje komunitnému šíreniu na americkom území.

To všetko okrem iného znamená značný problém pre administratívu amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý na začiatku roka nastupoval do Bieleho domu s tým, že skrotenie COVIDU-19 je jeho hlavnou prioritou. Epidémia a s ňou spojené ťažkosti v ekonomickej sfére ale zostávajú citeľné a Bidenova popularita na jeseň v prieskumoch spadla na doteraz najnižšie hodnoty. „Stále sme uprostred boja proti pandémii a ľudia toho majú plné zuby. My tiež,“ povedala nedávno prezidentova hovorkyňa Jen Psakiová.

„Bidenov tím považuje pandémiu za prvotnú príčinu tak problémov celej krajiny, ako aj prezidentových osobných politických problémov. Definitívne potlačenie COVIDU-19 by v očiach Bieleho domu jednou ranou postavilo USA na nohy a vlialo novú krv do žíl Bidenovho prezidentstva,“ uviedla na konci novembra agentúra AP . „Výzva v podobe koronavírusu sa ale pre Biely dom ukázala ako problematická, keď predčasné víťazné vyhlásenia v lete spláchol nákazlivejší variant delta,“ pokračuje analýza.

Federálna vláda sa v boji proti koronavírusu spolieha predovšetkým na vakcíny a prezident Biden neustále Američanov vyzýva, aby sa nechali očkovať, teraz aj posilňovacou dávkou vakcíny. Pracovníkov federálnych inštitúcií sa k tomu snažil dotlačiť aj vakcinačným nariadením, ktoré podľa Bieleho domu spĺňa vyše 95 percent vládnych pracovníkov. Bidenova administratíva okrem toho chce zaviesť povinné očkovanie pre vybrané profesie alebo pravidelné testovanie neočkovaných zamestnancov vo väčších firmách, tieto snahy ale zatiaľ blokujú súdy.

Ešte ďalej ako Biden sa pritom chystá zájsť starosta New Yorku de Blasio. Od 27. decembra chce nariadiť očkovanie všetkým zamestnancom v súkromnom sektore. „My sme sa v New Yorku rozhodli použiť preventívny úder a skutočne urobiť niečo odvážne, aby sme zamedzili ďalšiemu vzostupu COVIDU-19 a rizík, ktoré nám všetkým prináša,“ povedal de Blasio v televízii MSNBC. Očakáva pritom, že jeho nariadenie pred súdmi obstojí.

New York už vyžaduje očkovanie od pracovníkov v nemocniciach, v opatrovateľských domoch a zamestnancoch mesta vrátane učiteľov, policajtov a hasičov. Minulý týždeň potom oznámil povinné vakcíny aj pre učiteľov v súkromných a náboženských školách.

Najmenej jednu dávku vakcíny proti chorobe COVID-19 v USA dostalo približne 71 percent populácie, prvotný vakcinačný režim dokončilo 60 percent obyvateľov. Na úrovni jednotlivých štátov sa podiel plne naočkovaných pohybuje od 45 do 73 percent. Dodatočnú dávku vakcíny absolvovalo v celej krajine približne 13 percent ľudí.

6:00 Slovinský ústavný súd zrušil vládne nariadenie, ktoré zamestnancom vo verejnom sektore prikazovalo očkovanie proti COVIDU-19 v prípade, že sa nebudú môcť preukázať dokladom o prekonaní tejto choroby. Informovala o tom agentúra STA. Kabinet chcel opatrenie zaviesť od začiatku októbra, súd však vtedy jeho účinnosť pozastavil do konečného verdiktu.

Ústavný súd teraz zistil, že nariadenie je vo svojej súčasnej podobne obdobné, ako by bolo povinné očkovanie, ktorého zavedenie by však obnášalo zmenu zákona o infekčných chorobách.

Slovinsko doteraz naočkovalo zhruba 55 percent populácie, čo je menej ako priemer v Európskej únii. Vláda, ktorá v uplynulých mesiacoch čelila mohutným protestom proti povinnému očkovaniu aj ďalším epidemickým opatreniam, sa snaží občanov k vakcinácii proti COVIDU-19 motivovať.

Denné prírastky nakazených v dvojmiliónovom Slovinsku v októbri siahali až k päťtisíc denne. Za nedeľu Slovinsko ohlásilo 775 nových prípadov, čo bolo menej ako v sobotu, keď ich bolo 1 116.