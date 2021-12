Štát chce konečne prebrať zodpovednosť za očkovanie

Povinná vakcinácia ľudí starších ako 60 rokov je podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) cestou z pandémie. Inštitút zdravotných analýz tvrdí, že práve táto skupina obyvateľstva je najrizikovejšia, najčastejšie končí v nemocniciach a potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu. Pomôcť presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať, by mohlo aj zavedenie odškodnenia prípadných nežiaducich účinkov.

Doteraz pri očkovaní zodpovednosť bral na seba lekár. Najnovšie by ho mal kryť štát. „Za škodu na živote a zdraví spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe podanej očkovacej látky, zodpovedá štát, v ktorého mene koná ministerstvo zdravotníctva,“ uvádza sa v legislatívnom návrhu. V novele sa k zákonu pridáva aj zodpovednosť za nežiaduce účinky „očkovacej látky proti ochoreniu covid spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2“.

„Zatiaľ sme sa o tom na úrovni Konzília odborníkov nebavili, možno o tom bude reč na koaličnej rade,“ spresnil v pondelok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Dodal, že treba dopracovať legislatívny systém. „V podstate nič tomu nebráni a len sa treba dohodnúť na technikáliách a prípadnom vykonaní tohto nariadenia,“ doplnil pre Pravdu minister.

Bod je naplánovaný na prerokovanie vo štvrtok 9. decembra. „Myslím si, že odškodňovanie nie je problém,“ dodal Lengvarský.

V tejto chvíli však nie je jasné, ako bude štát pri odškodňovaní postupovať. Štátny ústav pre kontrolu liečiv pri posudzovaní bezpečnosti liekov určuje, aká je medzi nežiaducimi účinkami či prípadným úmrtím a podaním liečiva kauzalita, teda príčinná súvislosť. Tá je rozdelená na päť úrovní. „U každého pacienta sa dohľadávajú údaje o zdravotnom stave, aké lieky užíval, na aké ochorenia trpel. Musíme sa na každý prípad pozrieť komplexne,“ vysvetlila postup Zuzana Baťová, šéfka ústavu.

Závažné nežiaduce účinky sú však zatiaľ na Slovensku raritou a ide len o 0,04 percenta z vyše dva a pol milióna doteraz bez komplikácií zaočkovaných ľudí na Slovensku. No kolapsový stav, krvnú zrazeninu, dočasnú paralýzu, pretrvávajúci vysoký krvný tlak a ďalšie ojedinelé, ale závažné nežiaduce následky očkovania proti covidu zažilo na Slovensku už 1 141 ľudí. Pričom ďalších sedem ľudí na následky očkovania zomrelo.

Štátny fond na pokrytie výdavkov pre poškodených ľudí bez potreby domáhať sa pravdy na súde má aspoň 25 krajín sveta vrátane Českej republiky a pre 95 najchudobnejších krajín z Afriky a Ázie zriadila špeciálny odškodňovací program Svetová zdravotnícka organizácia.

Povinné očkovanie seniorov

Koaličná strana Za ľudí v pondelok uviedla, že je otvorená diskusii o povinnom očkovaní. Bližšie sa k téme vyjadrí v utorok. Strana SaS jednotnú pozíciu na tému povinného očkovania nemá. „Vláda a politici musia robiť aj nepopulárne veci. Cieľom vlády by nemalo byť udržať si zvyšky popularity, ale hýbať krajinu správnym smerom, nech to má akýkoľvek dopad na preferencie,“ upozorňuje behaviorálny ekonóm Matej Šucha. Dodáva, že takýto krok by dočasne polarizoval spoločnosť. „Aká je však alternatíva? Lockdowny a sto mŕtvych denne donekonečna?“ pýta sa Šucha. Na Slovensku je necelý rok od spustenia očkovania proti covidu stále plne nezaočkovaných vyše 53 percent obyvateľov.

Aktuálne je 3 419 hospita­lizovaných s diagnózou COVID-19 a na nemocničných lôžkach končí 80 percent nezaočkovaných. Najväčšiu skupinu tvoria práve nezaočkovaní starší ako 60 rokov, u ktorých má ochorenie omnoho ťažší priebeh, pretože majú podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Lévyovej aj iné, pridružené ochorenia.

„K povinnej vakcinácii pre vybrané skupiny obyvateľov pristupujú tak vyspelé, ako aj menej vyspelé štáty, pretože ide o celospoločenský záujem,“ spresnila Lévyová. Podľa nej však na Slovensku „k takémuto kroku chýba politická odvaha a zjednotenie názorov pri prijímaní rozhodnutí, ktoré nie sú populárne, ale nevyhnutné“.

Lévyová upozornila, že aj v zariadeniach sociálnych služieb je od roku 2009 vyhláškou ministerstva stanovené povinné očkovanie proti chrípke. „Rovnako bolo legislatívne upravené aj povinné očkovanie detí a aj Ústavný súd posúdil, že nie je v rozpore s ľudskými právami, ústavou a zákonmi,“ dodala. Povinné očkovanie by sa podľa nej nemalo sústrediť iba na seniorov, ale na kľúčové skupiny obyvateľov a zamestnancov, ktoré poskytujú služby vo verejnom záujme. Týmito povolaniami sú napríklad zdravotníci, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, učitelia, policajti, vojaci, požiarnici.

Sme disciplinovaní

Jednota dôchodcov Slovenska sa však skôr prikláňa k dobrovoľnému očkovaniu. „Množstvo seniorov má závažné ochorenia, ktoré bránia očkovaniu. Podľa nás treba zvýšiť osvetu, aby tí, ktorí váhajú a veria neovereným fámam, zmenili názor,“ ozrejmila pre Pravdu Valéria Pokorná, podpredsedníčka pre ekonomiku Jednoty dôchodcov.

Povinné očkovanie seniorov by bolo podľa nej diskriminačné, „aj vzhľadom na to, že vírus napáda aj iné vekové skupiny“. „Ďalším argumentom je, že seniori sú disciplinovaní a snažia sa o minimálny kontakt s okolím,“ dodala Pokorná.

No sú to práve vyťažené nemocnice, kvôli ktorým je potrebné prijímať neustále drakonické opatrenia. „Ak nechceme, aby sme boli dlhé obdobia opakovane zatváraní doma a mali obmedzenia, ak nechceme, aby nám tu zbytočne umierali ľudia v podobnej miere ako v málo rozvinutých krajinách tretieho sveta, tak jediným reálnym a efektívnym riešením pri súčasnom poznaní je masívne očkovanie,“ mieni zdravotnícky analytik inštitútu INEKO Dušan Zachar.

Doplnil, že najvyšší úžitok pre celú spoločnosť je, keď sú primárne zaočkovaní rizikoví ľudia. „Jednak tí, pre ktorých môže koronavírus ľahšie spôsobiť až fatálne následky, čiže starší ľudia a pacienti s vážnymi pridruženými aj chronickými ochoreniami a tí, ktorí sú v častom alebo intenzívnom kontakte práve s týmito najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva – zdravotníci, pracovníci v sociálnych službách,“ dodal.