O predlžovaní lockdownu sa v koalícii stále rokuje, alternatív je viacero

„Dúfam, že spejeme k dohode,“ uviedla Zemanová s tým, že ambíciou SaS je uvoľnenie opatrení pre očkovaných a motivácia k očkovaniu.

Podľa poslankyne je na jednej strane veľmi dôležitá epidemická situácia, ale „počúvame aj ľudí v prevádzkach, živnostníkov, ktorí sú už na kraji priepasti a musíme pamätať na ochranu týchto ľudí“.

Na otázku, či SaS podporí predĺženie lockdownu len vtedy, keď budú zvýhodnení očkovaní Zemanová odvetila, že „bude rozhodnuté na vláde“. Za predčasné považuje hovoriť, či sa zakáže cestovanie cez Vianoce k známym či do lyžiarskych stredísk.

„Bude to závisieť aj od toho, ako sa budú ľudia zodpovedne správať. Chcela by som ľudí poprosiť, vírus sa šíri osobným kontaktom najmä so staršími ľuďmi, ktorí nie sú zaočkovaní,“ povedala. Ďalej sa na ľudí obrátila s prosbou, že „ak sa chceme vrátiť do normálnejšieho života“, aby sa dali zaočkovať.

K dohode o návrhu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského k predĺženiu lockdownu a zavedeniu ďalších protipandemických opatrení na rokovaní koaličnej rady v pondelok večer neprišlo. Potvrdila to predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS).

Cigániková vysvetlila, že z ich pohľadu predĺženie lockdownu nemotivuje k očkovaniu proti covidu, nakoľko toto opatrenie platí pre všetkých obyvateľov bez rozdielu.

Strana Sloboda a Solidarita by ocenila, ak by boli očkovaní ľudia odmenení práve tým, že pre nich zákaz vychádzania platiť nebude. Šéfka zdravotníckeho výboru nevylúčila, že do stredajšieho rokovania vlády sa ešte koaliční partneri dohodnú na nejakom kompromise Lengvarského návrhu.