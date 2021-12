Prieskum: Väčšina Slovákov je proti ťažbe dreva v národných parkoch

Väčšina Slovákov si želá, aby sa v národných parkoch neťažilo a zároveň si želajú reformu, ktorá by to zabezpečila.

Za reformu národných parkov je 71,9 percenta, s ťažbou dreva v nich nesúhlasí 78,7 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Slovenskú ornitologicú spoločnosť/BirdLife Slovensko a iniciatívu My sme les. Prieskum realizovala od 16. do 23. novembra na vzorke 1 005 respondentov. Informoval o tom Marek Kuchta z iniciatívy.

Viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska vrátane vidieka sú presvedčené, že v národných parkoch, ktoré majú nadregionálny význam a sú kľúčové pre ekologickú rovnováhu celej krajiny, by sa nemalo ťažiť drevo. S ťažbou dreva v nich ako doposiaľ súhlasí 18,4 percenta opýtaných.

Z prieskumu tiež vyplýva, že takmer 72 percent by privítalo reformu národných parkov, ktorou by prednosť pred ťažbou dreva a výstavbou získali ochrana prírody, vzdelávanie a rekreácia. S reformou súhlasí aj väčšina obyvateľov vidieka. Proti takejto reforme je 22 percent opýtaných.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife a iniciatíva My sme les spolu s ďalšími organizáciami stoja za petíciou Osloboďme národné parky. Pod aktuálne bežiacu petíciu, požadujúcu zastavenie ťažby a výstavby v národných parkoch a ich reformu sa podpísalo už viac ako 56-tisíc signatárov.