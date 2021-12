Prezident záchranárov Majerský nesúhlasí s finančnou odmenou za očkovanie

Uviedol to na sociálnej sieti. Vakcína je bezplatná, a to je podľa jeho slov ten najväčší benefit, ktorý máme aj vďaka tomu, že žijeme v Európskej únii. Poukázal na to, čo by za vakcíny, nielen proti koronavírusu, dali krajiny napríklad v Afrike.

„Ak máme peniaze, dajme ich dôchodcom, ale nie preto, že sa dajú zaočkovať. Dajme ich aj všetkým zdravotníkom, ktorí každý deň bojujú nielen s Covidom. Dajme peniaze všetkým gastro prevádzkam, hotelom, ktoré sú už dva roky takmer permanentne zatvorené napriek tomu, že ich majitelia sú zodpovední, dodržiavajú nariadenia a bohužiaľ krachujú,“ napísal Majerský.

V neposlednom rade spomína aj peniaze pre všetky športové kluby, ktoré nemôžu mať divákov na tribúnach a nemajú možnosť rozvíjať nové športové talenty.

Cesta von z tejto pandémie vedie podľa prezidenta zdravotníckych záchranárov cez bezplatné očkovanie bez odmien a príspevkov. „Sústreďme sa, prosím, konečne na to, čo je dôležité. Začnime napríklad záchranou nášho zdravotníctva,“ poznamenal.

Poslanci Národnej rady SR v utorok 7. decembra posunuli návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) o 500-eurových poukazoch pre dôchodcov do druhého čítania.

Matovič chcel týmto návrhom zákona poskytnúť poukazy Slovákom nad 60 rokov, ktorí sa nechajú do 15. januára 2022 zaočkovať prvou alebo druhou dávkou vakcíny proti koronavírusu alebo do 30. júna 2022 dostanú tretiu posilňovaciu dávku.

Minister ale ešte v utorok po rokovaní koaličnej rady avizoval, že v druhom čítaní predloží pozmeňovací návrh, ktorý vyplýva z dohody koaličných strán. Podľa neho by mali seniori nad 60 rokov, ktorí sa už zaočkovali všetkými tromi dávkami vakcíny, dostať 300 prípadne 200 eur priamo, teda nie prostredníctvom poukazov.