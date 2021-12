Obvineného Výboha odfotili v Dubaji spolu s pretekárom F1

Miroslav Výboh sa neskrýva a nevyhýba trestnému konaniu. Konštatoval to jeho advokát Ladislav Smejkal. Reagoval tak na zverejnené fotografie z Dubaja, na ktorých je Miroslav Výboh v spoločnosti pretekára F1 Charlesa Leclerca, pritom je na neho vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz.

Smejkal pripomína, že Miroslav Výboh má viac ako desať rokov trvalý pobyt v Monaku a päť rokov prechodný pobyt v Dubaji. „Orgány činné v trestnom konaní sú o pobyte nášho klienta oficiálne informované a naposledy sme informáciu pobytu klienta komunikovali pri opätovnom návrhu na jeho vypočutie cez telemost, čo orgány činné v trestnom konaní neumožnili,“ povedal.

Spresnil, že miesto pobytu Miroslava Výboha je známe aj všetkým advokátom, ktorí majú prístup do vyšetrovacieho spisu a rovnako tak skupine novinárov, ktorí sa na jeho pôsobenie v Dubaji v minulosti niekoľkokrát verejne pýtali.

Advokát dodáva, že pri vydávaní medzinárodného zatykača súd vôbec neskúmal, či je jeho vydanie dôvodné, teda či nie je Miroslav Výboh oficiálnym rezidentom iného štátu a či vôbec žije v Slovenskej republike.

„Pokiaľ by tak urobil, medzinárodný zatykač na nášho klienta by nevydal, nakoľko to za spomínaných podmienok Trestný poriadok Slovenskej republiky neumožňuje,“ uzavrel Smejkal.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal 23. novembra na Špecializovaný trestný súd obžalobu na podnikateľa Miroslava Výboha, ktorý je obvinený z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.

Podnikateľa vyčlenila polícia v rámci vyšetrovania kauzy označenej ako Mýtnik III na samostatné konanie. Dôvodom podľa medializovaných informácií je, že je na neho vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz a obvinený nie je k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní pre účel vyšetrovania. Podnikateľ je momentálne v zahraničí.