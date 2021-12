Darcovia krvi sú vždy potrební. Pridal sa k nim aj premiér

Predseda vlády spolu s riaditeľom NTS Ivanom Oleárom poďakoval všetkým, ktorí sa rozhodli darovať krv a vyzval, aby tak urobili aj ostatní.

„Vieme, že krv je zrejme jedna z najcennejších vecí… Keď sa o ňu podelíme pre záchranu života, tak je to naozaj veľká vec a nezištnosť a hlavne veľký dar,“ povedal predseda vlády. Zároveň povzbudil tých, ktorí s darovaním krvi váhajú. „Nie je to nič náročné, ťažké, dokonca to ani nebolí a je to veľkým darom pre záchranu pacientov,“ uviedol. Priblížil, že krv daruje pravidelne a je držiteľom Zlatej Jánskeho plakety.

Podľa riaditeľa transfúznej služby chodí v súčasnosti darovať krv približne 2500 až 3000 ľudí týždenne, čo nateraz vykrýva zásoby. „Výzvu dávame, keď máme 2000 ľudí týždenne,“ priblížil. Poukázal na to, že síce sa pre pandémiu odkladá množstvo štandardných úkonov, no darovaná krv je naďalej potrebná.

Krv možno darovať v 12 odberových centrách. Každému darcovi pred odberom zmerajú teplotu, musí tiež vyplniť tzv. „checklist“, v ktorom informuje o svojej cestovnej a zdravotnej anamnéze za posledných 14 dní.