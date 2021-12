Darujme si Vianoce. Štát spustil očkovanie na maximum

Celebrity, premiér a minister zdravotníctva priamo v očkovacích centrách. Dva týždne pred sviatkami rezort zdravotníctva v spolupráci so samosprávami spúšťa týždennú kampaň Darujme si Vianoce. To znamená, že od soboty by mala byť kapacita očkovacích centier zvýšená na maximum.

Očkovať sa bude v 92 nemocniciach a poliklinikách, 19 veľkokapacitných centrách a v 602 ambulanciách. V Čakárni je však podľa Inštitútu zdravotných analýz aktuálne ani nie tisíc ľudí, pričom na vakcínu čakajú najviac mladí do 17 rokov. Mladých záujemcov je 466 a z radov starších ako 60 rokov približne sto.

Rezort zdravotníctva pripomína, že prvou dávkou vakcíny je na Slovensku aktuálne zaočkovaných takmer 2,7 milióna ľudí. „Za posledné tri týždne najvýraznejšie stúplo percento zaočkovaných prvou dávkou v okrese Stropkov, a to o 3,47 percenta,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Okres Stropkov pritom patrí k najslabšie zaočkovaným regiónom. Momentálne je tam zaočkovaných 42 percent obyvateľov.

VIDEO: Lengvarský spúšťa očkovací projekt Darujme si Vianoce.

Na to, aby Slovensko dosiahlo aspoň 60-percentnú zaočkovanosť, chýba 609 727 ľudí. No epidemiológ ministerstva zdravotníctva Martin Pavelka upozorňuje, že pri nových mutáciách rastie aj hranica kolektívnej imunity. Tá by sa momentálne kvôli mutácii delta mala pohybovať nad úrovňou 80 percent. Momentálne je podľa The New York Times na Slovensku zaočkovaných 43 percent populácie.

Z celej Európy je na tom z hľadiska zaočkovanosti populácie najlepšie Portugalsko. Najmenej zaočkovaných proti koronavírusu je v Bulharsku. Keď si tieto dve krajiny porovnáme, v Portugalsku z milióna obyvateľov musí byť hospitalizovaných 75, zatiaľ čo v Bulharsku až 968.

Bulharsko pritom v septembri prestalo nahrávať údaje o zaočkovanosti do európskych databáz. Za Slovenskom je z Európskej únie podľa renomovaného portálu ourworldindata len Rumunsko a Bulharsko. Slovensko je druhé najmenej zaočkované aj v porovnaní so susednými štátmi, pričom horšie je na tom len Ukrajina s 28 percentami kompletne zaočkovanej populácie. Zmenu sľubuje aj najnovšia kampaň.

„Máme pripravených viac ako stotisíc vakcín pre registrovaných občanov a ďalšie desiatky tisíc pre nezaregistrovaných záujemcov,“ dodal Lengvarský. Doplnil, že podľa prieskumu, ktorý zrealizovalo ministerstvo, 68 percent ľudí premýšľa nad očkovaním. No len necelých 50 percent je očkovaných. Existuje stále veľká skupina, ktorá o tejto možnosti uvažuje. Rezort výsledky prieskumu zatiaľ médiám neposkytol.

Lengvarský bude spolu s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽaNO) podľa rezortu zdravotníctva „aktívne pomáhať pri očkovaní“ v sobotu 11. decembra od 10. do 12. v obci Ivachnová. Žilinský samosprávny kraj plánuje v úvodný deň týždňovej kampane Darujme si Vianoce otvoriť osem vakcinačných centier v celom regióne.

Pre efektívnejší manažment záujemcov o očkovanie ministerstvo odporúča registrovať sa na stránke www.korona.gov.sk. „Bude umožnené aj očkovanie bez predchádzajúcej registrácie, no v prípade vysokého záujmu budú uprednostnení tí, ktorí sa zaregistrovali a bol im pridelený termín,“ vysvetlil rezort.

Otázka, či bude potrebné odsúvať mladších záujemcov na úkor starších, závisí podľa ministra od toho, aký veľký bude záujem seniorov. „Keby bol veľký záujem, budeme musieť starších ľudí uprednostniť, ale myslím si, že naše kapacity sú nastavené tak, že nebudeme musieť odsúvať žiadneho záujemcu,“ skonštatoval.

Dodal však, že táto kampaň neznamená, že každé očkovacie centrum bude stále otvorené a ľudia by si mali dostupnosť zistiť od samosprávy či mesta.